Le prince Harry a critiqué pour avoir «perdu le complot» après avoir qualifié le premier amendement américain de «dingue» Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a fait la remarque controversée en discutant avec Dax Shepard et la co-animatrice Monica Padman sur le podcast American Expert. Le premier amendement américain protège, entre autres, la liberté d’expression, de presse et de réunion. Cependant, Harry a admis à ses animateurs de podcast qu’il trouvait certains aspects perplexes.

Il a dit: «J’ai tellement de choses que je veux dire sur le premier amendement tel que je le comprends en quelque sorte, mais c’est dingue.

«Je ne veux pas commencer à suivre la voie du premier amendement parce que c’est un sujet énorme et que je ne comprends pas parce que je ne suis ici que depuis peu de temps.

“Mais, vous pouvez trouver une faille dans n’importe quoi.

Harry a également partagé qu’il avait réalisé que Charles l’avait élevé lui et le prince William de la même manière que le prince de Galles avait été élevé par la reine Elizabeth II et le prince Philip, et a ajouté qu’il voulait «briser le cycle».

Il a dit: «Il y a beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon.

«La vie ne consiste-t-elle pas à briser le cycle? Il n’y a pas de blâme.

«Mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai éprouvé une sorte de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que, peut-être, mon père ou mes parents ont souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle afin que je ne le transmettez pas.