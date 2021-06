Le prince Harry a décroché un A-lister pour des docuseries sur la santé mentale après que la star se soit confiée à William | Royale | Nouvelles

Le prince Harry joue dans la bande-annonce de The Me You Can’t See

Harry, William et Kate, duchesse de Cambridge, ont commencé à défendre la santé mentale ensemble, lorsqu’ils ont fait campagne pour briser la stigmatisation sociale qui l’entoure et ont lancé leur initiative « Tête ensemble ». Les Cambridges ont continué à travailler sur ce projet et sur d’autres projets similaires avec la Royal Foundation ces dernières années, tandis que Harry a changé d’approche depuis qu’il a quitté le cabinet l’année dernière. Son travail caritatif montre à quel point le royal rebelle a toujours les mêmes passions que son frère aîné.

Mais, Harry est maintenant le premier responsable de l’impact de la société américaine de coaching et de santé mentale, BetterUp, et a récemment publié une docuserie avec la présentatrice de télévision Oprah Winfrey sur Apple TV + intitulée The Me You Can’t See.

Ce programme a fait la une des journaux du monde entier lorsque le duc de Sussex a révélé plus de détails sur son combat personnel derrière les murs du palais.

Oprah a également levé le voile sur ses propres difficultés, tout comme un éventail d’autres visages célèbres, de l’acteur Glenn Close au fils du défunt comique Robin Williams, Zak Williams – et à la popstar de renommée internationale Lady Gaga.

La série en cinq parties a vu chaque star discuter de ses propres expériences personnelles. Gaga a révélé comment elle avait subi une “pause psychotique totale” au début de sa carrière musicale.

Le prince Harry a décroché un A-lister pour un documentaire sur la santé mentale après que la popstar se soit confiée à William (Image: .)

Lady Gaga a parlé de ses difficultés personnelles dans la série Apple TV (Image: Apple TV)

La série intime a également utilisé son vrai nom Stefani et l’a vue discuter franchement de son trouble de stress post-traumatique (SSPT).

Ce n’était pas la première fois qu’elle parlait de cette expérience traumatisante ; en 2020, elle a rejoint Oprah lors de son Vision Tour et a parlé de ses expériences.

Oprah a déclaré aux 15 000 spectateurs : ” Rarement quelqu’un d’aussi célèbre est si honnête. “

Cette année, Gaga a déclaré à The Me You Can’t See : « J’ai traversé une période vraiment folle dans ma tête sur laquelle je travaille toujours et j’essaie de m’assurer de redonner cette expérience au lieu de simplement la verrouiller. et faire semblant.

Elle a également révélé qu’elle avait traité la plupart de ce traumatisme au cours des deux dernières années et demie, mais a ajouté qu’à ce moment-là, “j’ai gagné un Oscar” et “personne n’était au courant” de ses difficultés.

Oprah Winfrey et le prince Harry dans leurs docuseries, ‘The Me You Can’t See’ (Image: Apple TV)

Mais, Gaga a également fait les gros titres il y a quatre ans, en 2017, lorsqu’elle a parlé de sa santé mentale lors d’une conversation avec le prince William.

Elle a d’abord révélé qu’elle souffrait de trouble de stress post-traumatique en 2016 lors d’une interview télévisée dans un refuge pour sans-abri, avant de rédiger une lettre ouverte sur son expérience.

Le duc de Cambridge l’a contactée après avoir lu la lettre de Gaga sur ses “efforts quotidiens” pour lutter contre sa “panique” et “les déclencheurs des souvenirs que je porte”.

S’exprimant sur FaceTime pour Heads Together, Gaga a déclaré au royal qu’elle avait été “très nerveuse au début” lorsqu’il s’agissait de discuter des réalités de sa santé mentale, mais que le fait d’y répondre avait changé sa vie.

Gaga s’adressant à William pour Heads Together en 2017 (Image: Heads Together, YouTube)

William parlant à Gaga sur Facetime (Image: YouTube Heads Together)

Elle lui a dit : « Pour moi, me réveiller tous les jours, me sentir triste et monter sur scène est quelque chose de très difficile à décrire.

« Il y a beaucoup de honte attachée à la maladie mentale, vous avez l’impression que quelque chose ne va pas chez vous.

“Dans ma vie, je me dis ‘Oh mon Dieu, regarde toutes ces belles et merveilleuses choses que j’ai, je devrais être si heureuse’, mais tu n’y peux rien si le matin quand tu te réveilles tu es tellement fatigué, tu es si triste, tu es si plein d’anxiété et de tremblements que tu peux à peine penser.

“C’était comme dire : ‘ça fait partie de moi et c’est OK’.”

William a ensuite déclaré à Gaga: “Il est temps que tout le monde parle et se sente vraiment normal au sujet de la santé mentale, c’est la même chose que la santé physique.”

William, Kate et Harry avec leur initiative Heads Together (Image: .)

Gaga a remporté un Oscar pour sa performance dans A Star Is Born (Image: .)

Il a ajouté: “C’est OK d’avoir cette conversation, c’est vraiment important d’avoir cette conversation et que vous ne serez pas jugé.”

Leur échange a eu lieu juste après que William, Harry et Kate ont publié une vidéo d’eux ayant une conversation franche sur leurs difficultés.

Harry a admis que William l’avait encouragé à demander de l’aide professionnelle alors qu’il avait du mal à gérer la mort de sa mère, la princesse Diana.

Gaga avait prévu de rencontrer William lorsqu’elle s’est rendue au Royaume-Uni plus tard en octobre 2017, mais on ne sait pas si cela a eu lieu.

Mais, en 2019, William a ensuite rendu visite à une organisation caritative LGBTQ +, devenant le premier royal à le faire, The Albert Kennedy Trust, en 2019, après que le chanteur l’aurait encouragé à le faire.