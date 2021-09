Le prince Harry a « définitivement » changé après avoir rencontré Meghan Markle – « En cage verbale » | Royale | Nouvelles

in

Le prince Harry a été décrit comme étant dans une “cage verbale” par la biographe royale Angela Levin. Le commentateur a affirmé que même si le duc de Sussex avait voulu soutenir la famille royale au cours des années précédant sa rencontre avec Meghan Markle, il avait rapidement changé après le début de leur relation, et sa “langue est maintenant celle de Meghan”.

L’auteur royal, Mme Levin, a passé plusieurs mois avec le prince Harry lorsqu’elle écrivait sa biographie de 2018 “Harry: une biographie d’un prince”, et a eu un accès sans précédent à son domicile au palais de Kensington et l’a accompagné pendant ses fonctions royales.

Lorsque l’hôte Nigel Farage lui a demandé si le prince Harry avait changé depuis sa rencontre avec Meghan Markle, Mme Levin a déclaré: “Certainement après, il s’est éloigné d’être le” fêtard “et il voulait faire la différence.

“Il m’a dit qu’il voulait soutenir la reine, il voulait soutenir le prince William, il voulait être là et il voulait faire sa marque.

“Il a dit qu’il pourrait aller en Afrique et y laisser sa marque, en s’occupant d’animaux qui pourraient disparaître.

“Une fois qu’il a rencontré Meghan, il est devenu terrifié à l’idée de la bouleverser. Elle était la seule pour lui, ce fut un coup de passion instantané et il doit faire ce qu’elle dit dans sa propre tête, sa langue est maintenant celle de Meghan.”

Mme Levin a ajouté: “Il était charismatique, il réfléchissait très vite, il pouvait faire un discours et vous faire rire et pleurer.

“Il était génial avec les gens qui avaient été endommagés psychologiquement et physiquement, et il pouvait leur parler pendant deux minutes, puis je suis allé leur parler après et ils ont dit ‘Il a changé ma vie, il m’a donné une raison de vivre, il m’a donné le pouvoir de faire quelque chose de moi-même ».

“C’est un cadeau formidable et je ne lui enlèverais pas ça, mais maintenant, c’est comme s’il était dans une cage, une cage verbale.”

Le prince Harry a rencontré Meghan Markle pour la première fois à l’été 2016 lors d’un blind date organisé par un ami commun.

Le duc et la duchesse ont passé les 18 mois suivants à travailler pour la famille royale et étaient en train de créer leur propre fondation, Sussex Royal.

Cependant, en janvier 2020, le couple a annoncé qu’il se retirerait de ses fonctions de membre de la famille royale et déménagerait en Amérique du Nord.

Depuis lors, ils ont mené un certain nombre d’entretiens où ils ont critiqué la famille royale et parlé de leur rupture avec la firme.

Au cours de leur entretien révélateur avec Oprah Winfrey, le couple a allégué que leurs proches royaux avaient ignoré la santé mentale du couple, refusé un titre à leur fils et qu’un membre de la famille avait fait une remarque raciste.

Le prince Harry a mené un certain nombre d’entretiens en solo où il a critiqué son père et comparé la vie dans la famille royale à “être dans un zoo”.

Il devrait également publier ses mémoires révélatrices à l’automne 2022.