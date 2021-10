Le prince Harry a dirigé les décisions du Megxit malgré le fait que Meghan soit le «catalyseur» | Royale | Nouvelles

La dernière édition d’Andrew Morton de son livre “Meghan: A Hollywood Princess” offre un nouvel aperçu de la décision des Sussex de se retirer de la famille royale, affirmant que le prince Harry était l’instigateur de leur départ. Dans une discussion sur ces allégations, un expert royal a affirmé qu’un problème “plus fondamental” existait entre le prince Harry et le prince William, et bien que Meghan Markle soit “le catalyseur” du départ, le duc de Sussex avait voulu quitter le Royal Famille depuis des années.

Parlant des affirmations d’Andrew Morton, l’experte royale Rebecca English a déclaré: “En fait, je pense qu’il y a un certain mérite à cette affirmation.

“Je pensais à cela plus tôt dans la journée, en 2018, j’ai écrit un article quand le mot a commencé à couler que les Fab Four n’étaient pas aussi fabuleux que nous le pensions, disant en fait que c’était un peu un trope paresseux et sexiste à blâmer sur Meghan et une sorte de dispute entre Meghan et Kate.

« La question était bien plus fondamentale, et c’était une question entre les frères.

“J’ai suivi avec un article expliquant comment Harry m’avait dit à moi et à d’autres au fil des ans, à quel point il aimerait assumer des fonctions royales et partir en Afrique et travailler comme garde forestier.

“Je pense que lorsque vous mettez ces deux ensemble, l’image est en fait très claire.

“Meghan était le catalyseur, mais rien de tout cela ne serait arrivé à moins que Harry ne l’ait voulu.”

Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé en janvier 2020 qu’ils quitteraient leurs fonctions de membres de la famille royale et déménageraient en Amérique du Nord.

Alors qu’il a été initialement rapporté que le désir du couple pour la vie privée avait alimenté leur décision de partir, les Sussex ont confirmé une rupture avec Buckingham Palace lors de leur entretien révélateur explosif avec Oprah Winfrey.

Le « harcèlement présumé » du prince William a été signalé pour la première fois par le Times en janvier 2020, provoquant la publication d’une rare déclaration conjointe du palais de Kensington pour nier les allégations.

Le communiqué disait: “Malgré des démentis clairs, une fausse histoire a été publiée aujourd’hui dans un journal britannique spéculant sur la relation entre le duc de Sussex et le duc de Cambridge. Pour les frères qui se soucient si profondément des problèmes de santé mentale, l’utilisation de langage de cette manière est offensant et potentiellement dangereux. »

Malgré les retrouvailles publiques pour les funérailles du prince Philip et le dévoilement d’une nouvelle statue de la princesse Diana, les relations entre les frères seraient toujours tendues.

Pendant ce temps, Meghan Markle n’a vu aucun de ses beaux-parents royaux depuis que le couple a mené ses derniers fiançailles officielles en mars 2020.

Le prince Harry et Meghan résident actuellement à Montecito, en Californie, avec leurs deux jeunes enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana.