Le prince Harry a discuté avec William, Kate et Charles « pendant plus d’une heure » après les funérailles de Duke | Royale | Nouvelles

Divers rapports suggèrent que la famille a eu peu de temps pour parler alors qu’Harry, 36 ans, est rentré aux États-Unis après le service du 17 avril. Mais le duc de Sussex est retourné au Royaume-Uni vendredi alors qu’il se prépare à dévoiler une statue en l’honneur de la princesse Diana avec William , 39.

La statue sera dévoilée au Sunken Garden du palais de Kensington à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de Diana, le 1er juillet 2021.

Une porte-parole de Harry a déclaré qu’il était arrivé “en toute sécurité” à Frogmore Cottage vendredi soir et qu’il était en quarantaine.

Ce sera la première fois que les frères se parleront face à face depuis les funérailles.

Harry et William, 39 ans, ont été vus en train de parler pendant environ quatre minutes alors qu’ils s’éloignaient de la chapelle St George.

Écrivant dans The Telegraph, l’experte royale Camilla Tominey a abordé des rapports suggérant qu’ils n’avaient pas parlé par la suite.

Elle a déclaré: «William et Kate ont discuté avec Harry pendant plus d’une heure au château de Windsor, avec Charles et Camilla.

“D’autres membres de la famille royale, y compris la comtesse de Wessex, ont également parlé amicalement au prince après le service à la chapelle St George.”

Vendredi, le palais de Kensington a publié des détails sur l’événement royal très attendu.

Plus tôt ce mois-ci, une source royale a déclaré au Mirror : “La duchesse a vu ce projet évoluer depuis sa conception jusqu’à l’article fini et veut sans aucun doute être là pour soutenir son mari.

“Il y aura sans aucun doute des tensions entre les Cambridges et Harry, mais ils reconnaissent tous que malgré les problèmes évidents et profondément enracinés entre eux, ils veulent que la journée soit uniquement consacrée à l’héritage durable de la princesse de Galles.”

Kate a été décrite comme le « pacificateur » de la famille par son oncle Gary Goldsmith.

Il a déclaré à Closer : « Si quelqu’un peut apporter la paix à la famille royale, Kate le peut. Kate est une brillante arbitre et pacificatrice.

“Chaque os de son corps sert à se faire des amis et à faire de son mieux… elle essaie de faire la médiation.”