Le prince Harry a dit de “cesser de faire la leçon aux gens sur le changement climatique” après une demande d’utilisation d’un jet privé | Royale | Nouvelles

Meghan Markle et le prince Harry s’expriment au Global Citizen Live

L’ancien ministre Lib-Dem Norman Baker s’en est pris au prince Harry après avoir affirmé que le duc et la duchesse de Sussex étaient rentrés en Californie avec un jet privé à la fin de leur visite publique à New York. M. Baker, qui a été député de Lewes entre 1997 et 2015, a suggéré qu’il existe une discordance entre les préoccupations exprimées par Harry et Meghan à plusieurs reprises en ce qui concerne l’environnement et leur utilisation d’avions privés.

Il a déclaré à Newsweek : « Les personnes utilisant des jets privés font partie du premier pour cent des émetteurs de carbone dans le monde.

“Le prince Harry doit cesser d’utiliser des jets privés ou s’il veut utiliser des jets privés, il doit cesser de faire la leçon aux gens sur le changement climatique.

“Il n’est pas particulièrement difficile d’obtenir un vol de New York à la Californie – les gens le font tout le temps.”

Après leur visite officielle de trois jours à New York, le duc et la duchesse de Sussex sont retournés sur la côte ouest à bord d’un Dessault Falcon 2000, a affirmé le Sun.

Le journal a écrit qu’un vol en jet privé de New York à la Californie devrait produire 17 tonnes d’émissions de carbone.

Au cours de leur visite, les Sussex ont fait campagne en faveur de l’équité en matière de vaccins et ont tenu des réunions avec des responsables américains ainsi qu’avec la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, Amina Mohammed.

Ils ont assisté à une table ronde axée sur la crise de Covid et les inégalités vaccinales.

Ils ont également visité une école à Harlem, où ils ont fait d’importants dons, allant de produits de santé et d’hygiène pour aider les familles dans le besoin à des légumes et des herbes pour promouvoir une alimentation saine.

Leur tournée a culminé avec la participation à Global Citizen Live depuis sa scène de Central Park à New York, où Meghan et Harry ont déclaré que tout le monde à travers le monde avait le “droit fondamental d’obtenir ce vaccin” – mais beaucoup de ceux qui vivent dans les pays en développement n’ont pas encore gagné y accéder.

Au cours de l’événement, d’autres personnalités de premier plan ont également lancé des appels à l’action pour arrêter le changement climatique et vaincre la pauvreté dans le monde.

Alok Sharma, président désigné de la COP26 et député de Reading West, a lancé un appel depuis la même scène où se tenaient Meghan et Harry.

S’adressant aux pays du G20, il les a exhortés à prendre des engagements plus audacieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promettre des millions pour aider les pays en développement à faire face aux impacts du changement climatique.

Le prince Harry et Meghan ont été accusés à plusieurs reprises au cours des deux dernières années d’avoir utilisé des jets privés plutôt que des vols commerciaux.

The Independent a affirmé en août que le duc de Sussex était rentré du Colorado en Californie après avoir participé à un tournoi de polo caritatif à bord du jet Gulfstream appartenant à l’ami et homme d’affaires Marc Ganzi.

Et le Daily Mail a affirmé que Meghan, Harry et leur fils Archie avaient traversé la frontière entre le Canada et les États-Unis fin mars 2020, lors de leur déménagement en Californie, à l’aide d’un jet privé appartenant à leur ami et producteur Tyler Perry.

Le prince Harry a évoqué l’utilisation de jets privés par sa famille en septembre 2019, lors du lancement de Travalyst – quelques semaines après que les Sussex aient été critiqués pour s’être rendus à Ibiza et Nice avec des jets privés.

Alors qu’il était à Amsterdam pour présenter l’organisation à but non lucratif qu’il dirige – qui a pour objectif d’identifier et d’aider à apporter les changements systémiques nécessaires pour que les voyages durables se généralisent – le duc de Sussex avait déclaré dans son discours “nous avons tous un responsabilité de notre propre impact individuel, la question est de savoir ce que nous faisons pour l’équilibrer”.

Après avoir été interrogé sur ses propres habitudes de voyage, il a déclaré : « Je passe 99 % de ma vie à voyager dans le monde à des fins commerciales.

“Parfois, il doit y avoir une opportunité basée sur une circonstance unique pour garantir la sécurité de ma famille, et c’est vraiment aussi simple que cela.

“Mais, comme je l’ai dit dans mon discours, pour moi, il s’agit d’équilibre.

“Et, si je dois le faire – pas une décision que je voudrais prendre, mais si je dois le faire – alors je m’assurerais, comme je l’ai fait précédemment et je continuerai de m’assurer que je le fais est de équilibrer cet impact que j’ai.”

En août 2019, Sir Elton John a défendu les Sussex, affirmant qu’il avait payé les vols de Harry et Meghan lorsqu’ils lui ont rendu visite en France pour être neutres en carbone.

Le prince Harry s’est distingué au cours de ses années en tant que royal senior pour son travail avec des organisations caritatives de conservation.

En décembre 2020, le prince Harry a souligné à quel point il est important que chacun prenne des mesures pour s’attaquer aux problèmes environnementaux alors qu’il soutenait le lancement de WaterBear, une plate-forme de streaming gratuite qui relie les téléspectateurs à des organisations caritatives axées sur l’environnement.

Il a déclaré dans un message vidéo: “Pour moi, il s’agit de mettre le dos derrière le dit et c’est quelque chose que WaterBear fait, va faire, et vous capitalisez sur une communauté de faiseurs.

“Il y a beaucoup de gens qui le disent, mais il s’agit d’action.”

Il a ajouté : « Chaque goutte de pluie qui tombe du ciel soulage le sol desséché. Et si chacun de nous était une goutte de pluie ?

“Et si chacun d’entre nous s’en souciait, ce que nous faisons, parce que nous devons nous en soucier car en fin de compte, la nature est notre source de vie.”

Express.co.uk a contacté des représentants du duc et de la duchesse de Sussex pour commentaires.