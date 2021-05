Le prince Harry a dit de «continuer votre vie» après le dernier soupçon royal – «Nous y revoilà» | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a été critiqué par un initié royal à la suite de sa dernière apparition publique. Deux mois après l’interview historique de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey, le duc de Sussex était l’invité spécial du podcast Armchair Expert, dirigé par l’acteur hollywoodien Dax Shepard.

Et les remarques qu’il a faites sur la famille royale ont déclenché la réaction d’une source royale.

Ils ont déclaré au Times: “Personne n’est plus choqué. C’est plus:” Nous y revoilà “.

«Mais il faut lui dire que ces griefs doivent être exprimés dans l’intimité de votre propre maison.

“Ne le faites pas publiquement dans un podcast. Continuez votre vie.”

L’initié a également noté que le podcast avait été publié le même jour que Kate et le prince William entreprenaient une mini-visite de Wolverhampton pour marquer la Semaine de sensibilisation à la santé mentale.

L’initié a déclaré: «Ce fut une journée très agréable pour les Cambridges.

“C’est dommage qu’il ait été usurpé par ce qu’Harry avait à dire.”

Au cours de l’émission de 90 minutes, Harry a parlé de son approche de la santé mentale et de sa carrière militaire.

Mais il a également parlé de sa femme Meghan Markle et de son point de vue sur le rôle traditionnel des princesses ainsi que sur la vie dans la famille royale.

De plus, il a dit qu’il voulait briser le «cycle de la douleur» de sa propre éducation lorsqu’il s’agissait de la parentalité de ses propres enfants, dans un léger mépris pour le prince Charles, la reine et l’éducation du prince Philip.

Il a déclaré: «Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que peut-être mon père ou mon père. les parents avaient souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, au fond.

“C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent.”

L’ajout des parents devrait essayer de mettre fin à ce cycle, a-t-il poursuivi, faisant référence au prince de Galles: “J’ai commencé à le reconstituer et à aller ‘d’accord, alors c’est là qu’il est allé à l’école, c’est ce qui s’est passé, je sais cela à propos de sa vie, je sais aussi que cela est lié à ses parents, donc cela signifie qu’il m’a traité comme il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants? ‘”

Certains commentateurs ont critiqué le prince Harry pour cette remarque, y compris l’hôte du GMB Ben Shephard.

Il a dit: “Nous avons tous été là en tant que jeunes parents. ‘Que vais-je faire?

“Je vais prendre les meilleurs morceaux que mes parents ont fait et prendre les morceaux que je n’aimais pas autant qu’un enfant qui grandit.”

“Mais ensuite, vous descendez la ligne 10 ou 15 ans plus tard et vous avez levé les mains et vous dites:” Mon Dieu, je peux voir pourquoi vous avez fait de votre mieux “. Et vous avez plus de respect.”

L’auteur royal Robert Jobson a déclaré dans l’émission australienne pour le petit-déjeuner Sunrise: “Il le croit lui-même, et la santé mentale est un gros, gros problème là-bas, mais allez – vraiment continuer à persister comme ça devient embarrassant.

“Critiquer son père pour ses compétences parentales, mais aussi la reine et le prince Philip, qui viennent juste d’avoir ses funérailles – il vient juste de perdre son grand-père. Je pense que cela sent un comportement assez éhonté.”

Et la biographe royale Angela Levin a déclaré, apparaissant sur le GMB d’ITV, a déclaré: “Il est à nouveau incroyablement impoli.

“Il semble s’en prendre à sa famille de la manière la plus désagréable et déloyale.”

D’autre part, d’autres experts royaux pensent que le prince Harry n’a pas attaqué la famille royale lors de sa dernière apparition.

Le biographe royal Omid Scobie a souligné sur Twitter que l’éducation du prince Charles est bien connue.

Il a écrit: «En 1994, le prince Charles a autorisé une biographie sur lui-même par le journaliste Jonathan Dimbleby.

“Un chapitre de celui-ci – approuvé par le prince – parle en détail de ses problèmes d’enfance non résolus avec des parents” émotionnellement distants “.”