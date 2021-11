Le prince Harry a dit de maîtriser l’avertissement de désinformation du duc de Sussex | Royale | Nouvelles

L’intervention du prince Harry sur la désinformation et les médias sociaux a rencontré un contrecoup cette semaine. Le duc de Sussex a qualifié la désinformation de « crise humanitaire mondiale » lors de la conférence RE:WIRED à New York. L’historienne et experte royale, le Dr Tessa Dunlop, a déclaré à Palace Confidential qu’il était temps pour Harry de « prendre du recul ».

Elle a déclaré: « En ce qui concerne Harry et Meghan, et ce va-et-vient tortueux avec les médias sociaux, je suis d’accord qu’ils doivent prendre du recul.

« Ils passent clairement trop de temps à faire défiler.

« Il semble y avoir une ambiguïté autour de son message.

« Je l’aime beaucoup et je pense qu’il serait mieux avisé d’éviter les gros problèmes comme le premier amendement en ce qui concerne les médias sociaux. »

La rédactrice royale du Daily Mail, Rebecca English, a déclaré à Palace Confidential que le discours de Harry « s’est transformé en l’une de ses diatribes prévisibles ennuyeuses et piétonnes sur les médias ».

Le rédacteur en chef du journal du Daily Mail, Richard Eden, a fait écho à ceci: « Comme toujours avec Harry et Meghan, ils disent des choses qui vous laissent très confus par la suite. »

Il a souligné l’affirmation de Harry au sujet de Jack Dorsey, le PDG de Twitter.

Lors de son discours, le duc a déclaré qu’il avait envoyé un message au PDG de Twitter pour l’avertir que sa plate-forme était utilisée pour préparer un « coup d’État » avant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain.

Rob Rinder a répondu aux remarques du duc sur la désinformation en soulignant qu’il avait signé un accord avec Netflix, qui diffuse de la « désinformation » sur la série Royal Family with The Crown.

Sur Good Morning Britain cette semaine, M. Rinder a déclaré: « Je veux être clair, j’aime Meghan et Harry, ses opinions pourraient ne pas être votre tasse de thé, assez juste.

« Mais ma question est la suivante : s’il s’inquiète de la désinformation, qu’en est-il du fait que lui et Meghan ont pris une grosse affaire de Netflix et de la désinformation sur sa défunte mère, Lady Diana, et ils ont pris des millions de livres.

« Comment est-ce que ça va, en quoi est-ce cohérent, ou pas de la « désinformation ? »