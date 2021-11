Le prince Harry a été empêché de donner une interview à la BBC: « Pourquoi ne puis-je pas le faire? » | Royale | Nouvelles

Prince Harry : Peter Hunt se souvient que Royal voulait faire une interview

Un nouveau documentaire a exploré les relations de Harry et de son frère le prince William avec la presse au fil des ans. L’examen minutieux de leur vie privée a vraiment pris le devant de la scène lorsqu’ils ont atteint l’âge adulte. Après avoir terminé leurs études, les spéculations abondaient sur ce qu’ils pourraient faire dans leur rôle de membres de la famille royale, ainsi que sur leur travail en dehors du cabinet et de leur vie personnelle.

William est parti étudier à l’université écossaise de St Andrews en 2001, tandis que Harry est resté à la maison.

Il allait avoir plusieurs relations, la plus notable avec Chelsy Davy et Cressida Bonas.

Pendant ce temps, William a noué une relation amoureuse avec quelqu’un qu’il a rencontré à l’université, Kate Middleton.

Ils sortiraient ensemble pendant près d’une décennie avant de se marier en 2011.

Quelques années après leur mariage, le scandale a éclaté.

Prince Harry: le duc aurait voulu parler à la BBC mais n’a pas pu (Image: GETTY)

Frères: le couple a été laissé seul par les médias au cours de leur enfance tardive (Image: GETTY)

Un procès organisé à la suite du scandale de piratage téléphonique de News of the World – un journal aujourd’hui disparu – en 2014 a suggéré que des membres de la famille royale, dont Harry, William et Kate, pourraient avoir été des cibles.

Le scandale a été exploré lors de la nouvelle série en deux parties de la BBC, « Les princes et la presse ».

Ici, Peter Hunt, l’ancien correspondant royal de la BBC de 2003 à 2017, a révélé qu’Harry, au moment du procès, était désespéré de faire une interview avec lui pour le diffuseur.

Il a déclaré: « Je me souviens d’une conversation avec Harry où j’ai dit: ‘Oh, tu devrais faire une interview, tu devrais en parler, car cela t’exerce clairement vraiment.’

« Et puis la ‘personne avec la main’ est arrivée et il est parti.

JUSTIN: Harry et Meghan « savaient en quelques jours! » la vie royale ne fonctionnerait pas

Spéculation: Beaucoup d’examens et de spéculations entourent leur vie depuis des décennies (Image: GETTY)

« Mais j’ai ensuite parlé à la » personne avec la main « et ils ont dit qu’il était monté dans la voiture et il n’arrêtait pas de dire : » Pourquoi ne puis-je pas faire cette interview avec Peter ?

« Je veux parler de piratage. »

Clive Goodman, ancien rédacteur en chef royal du News of the World, avait déjà plaidé coupable d’avoir intercepté illégalement des messages téléphoniques de Clarence House et avait été emprisonné pendant quatre mois en janvier 2007.

Son co-conspirateur Glenn Mulcaire a été condamné à six mois.

M. Goodman a également été limogé de News of the World mais a reçu un règlement de 240 000 £ de News International.

A NE PAS MANQUER

Le prince Harry « a fait sauter Charles à l’eau » lors d’une visite royale à Oman [REPORT]

Les Sussex touchés par une réaction « dévastatrice » en France [INSIGHT]

« Grumpy » Harry a « brillé » devant la presse indésirable lors de la tournée royale des Fidji [ANALYSIS]

Peter Hunt: L’ancien journaliste royal de la BBC a déclaré que Harry souhaitait faire une interview avec lui (Image: BBC)

Kate Middleton : le téléphone de la duchesse a été piraté 155 fois (Image : GETTY)

Selon News International, les paiements ont été effectués parce que son licenciement était injuste car ils n’avaient pas « suivi les procédures légales ».

News of the World a fermé ses portes en 2011.

En 2014, M. Goodman a été impliqué dans un procès pénal qui a exploré les allégations plus en détail, l’audience du tribunal sur le piratage présumé des communications de Harry, William et Kate.

Le 30 juin 2014, le juge de première instance, le juge Saunders, a annoncé que M. Goodman et l’ancien rédacteur en chef de News of the World, Andy Coulson, feraient l’objet d’un nouveau procès pour les chefs d’accusation en suspens.

Famille royale : l’arbre généalogique de l’entreprise (Image : Express Newspapers)

L’année suivante, le 18 avril 2015, M. Goodman a été officiellement déclaré non coupable de tous les chefs d’accusation devant la Cour pénale centrale.

M. Coulson a été condamné à 18 mois de prison, mais n’a purgé que cinq mois avant d’être libéré en novembre 2014.

Contrairement à Harry, qui a poursuivi sa bataille juridique contre le scandale du piratage téléphonique, William et le reste de la famille semblent avoir abandonné leur affaire.

Ferme : Harry a continué sa bataille tandis que William a « jeté l’éponge » (Image : GETTY)

M. Hunt a suggéré que c’était parce que le cabinet craignait les répercussions d’un retour de la presse contre eux.

Interrogé par le présentateur de l’émission, Amol Rajan, quelle était la justification de la décision de « la personne avec la main » de ne pas autoriser Harry à faire l’interview, M. Hunt a déclaré: « Je pense que la justification est la même que celle pour laquelle William a lancé dans l’éponge : qu’ils ont accepté qu’il n’était peut-être pas dans leur intérêt de contrarier inutilement des sections importantes de la presse britannique. »

« Les princes et la presse » est en streaming sur iPlayer.