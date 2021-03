Le prince Harry a exhorté à admettre qu’il est «là-dedans pour de l’argent» – les nouveaux emplois lucratifs de Duke critiqués | Royal | Nouvelles

Le journaliste et diffuseur Dan Wootton a analysé ce que le nouveau rôle du prince Harry en tant que «Chief Impact Officer» de la société d’entraîneurs BetterUp signifiait réellement et a ridiculisé le royal pour ses messages mitigés. Alors que le prince a souvent parlé de construire des communautés «solidaires» et «compatissantes», Dan Wootton a fustigé Harry pour les paroles creuses et a dit qu’il n’était là que pour le «moolah». Depuis qu’il a quitté la famille royale, le prince Harry a obtenu des contrats commerciaux avec des sociétés de médias d’une valeur de plusieurs millions de dollars, mais a publié très peu de contenu au cours de la dernière année.

S’adressant à Fox News, Dan Wootton a discuté du nouveau rôle du prince Harry et de l’intention de rejoindre la start-up.

L’animatrice Martha MacCallum a déclaré: «Deux entreprises que nous connaissons [Prince Harry working with] mais j’ai entendu dire qu’il pourrait y avoir jusqu’à huit autres entreprises commerciales sur lesquelles il met son nom pour essayer de faire valoir sa propre revendication dans le monde. «

M. Wootton a répondu: «En effet, Chief Impact Officer, qu’est-ce que cela signifie, Martha? Que diable cela veut-il dire?

«Mais c’est ce pour quoi Harry s’est inscrit…»

Mme MacCallum s’est ensuite demandé combien le prince Harry serait payé pour son nouvel emploi.

Il a répondu: «Des millions! Il s’agit de la moolah Martha, c’est ce qu’ils veulent.

«Ne croyez pas beaucoup à ce qu’ils disent sur les raisons pour lesquelles ils ont quitté la Grande-Bretagne.

«Ils veulent beaucoup d’argent, ils veulent un style de vie glamour et c’est très bien.

«Mais soyez juste honnête à ce sujet et dites que vous êtes là pour l’argent et arrêtez de gaspiller votre famille.

«Parce que cela met la reine, qui a plus de 90 ans, sous une pression importante.»

Le prince Harry travaille maintenant pour la société de coaching en santé mentale BetterUp en tant que Chief Impact Officer.

Bien que le rôle ait fait l’objet de débats, Harry ne sera responsable d’aucun employé de l’entreprise et devrait agir en tant que porte-parole.

Dans une déclaration publiée par le duc de Sussex, il a déclaré: «L’auto-optimisation ne consiste pas à réparer quelque chose qui est cassé.

« Il s’agit de devenir la meilleure version de nous-mêmes, avec tout ce que la vie nous réserve – quelqu’un qui est prêt pour le prochain défi et peut surmonter les revers avec courage, confiance et conscience de soi.

« C’est ce que BetterUp rend possible et j’ai hâte de participer à ce voyage avec vous. »