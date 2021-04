Le prince Harry a exhorté à obéir à la devise du prince Philip alors que la querelle royale gronde | Royal | Nouvelles

Prince Harry et William: un expert discute de la relation

Le duc de Sussex a démissionné de son poste de membre de la famille royale l’année dernière et a déménagé en Californie avec sa femme Meghan Markle. Mais le couple, qui prétendait vouloir une vie privée, a été largement critiqué pour diverses acrobaties publicitaires et dénonciation du cabinet.

Le mois dernier, le couple a choqué le monde en rencontrant le magnat des médias américain Oprah Winfrey.

Ils ont fait plusieurs accusations d’explosifs au sujet de leur temps en tant que membres de la famille royale et ont déclenché une crise pour la reine et le cabinet.

Mais maintenant, l’expert royal Gyles Brandreth a averti Harry et Meghan devraient suivre le mantra de Philip de ne pas parler de soi.

Écrivant dans le Radio Times, M. Brandreth a révélé que le duc d’Édimbourg était intéressé par le travail du psychiatre suisse Carl Jung.

Le prince Harry a averti de suivre le mantra de Philip (Image: .)

Harry et Meghan se sont assis avec Oprah le mois dernier (Image: CBS)

Il a écrit: «Les personnes les plus heureuses étaient celles qui étaient les moins introspectives, les personnes qui ne regardaient ni en bas ni en dedans, mais en haut et en dehors.

«Ne soyez pas égoïste», dit Philip.

“‘Soyez absorbé par le monde qui vous entoure. C’est plus intéressant’.”

M. Brandreth a ajouté comment l’enfance fracturée de Philip lui a permis d’apprendre que “ces choses se produisent” et comment vous devez “simplement continuer”.

Le prince Philip a été enterré samedi (Image: PA)

Il a expliqué comment certains membres de la famille royale devraient suivre ce mantra ces jours-ci.

L’expert royal a ajouté: «La lèvre supérieure raide n’est peut-être pas à la mode de nos jours, mais elle lui a bien servi.

“Lord Lewin, qui avait servi avec lui dans la marine et plus tard est devenu chef d’état-major de la défense, m’a dit que si le duc d’Édimbourg avait pu continuer sa carrière navale ‘il serait allé droit au sommet, pas de question ».

«Mais si le duc avait des regrets, il ne les partagerait pas.

Chronologie du prince Harry et de Meghan Markle (Image: Express)

“Ce n’était pas son style.”

Suite à leur entretien explosif avec Oprah, le hashtag #AbolishtheMonarchy a commencé à être tendance sur Twitter.

Dans l’interview, Meghan a affirmé qu’il y avait eu des conversations sur la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

Harry a également ajouté comment il était “coupé” financièrement de son père, le prince Charles.

Le prince Philip est décédé plus tôt ce mois-ci (Image: .)

Meghan a déclaré qu’elle s’était sentie suicidaire pendant ses 18 mois en tant que royale.

À la suite de l’interview à la bombe, la reine a publié une déclaration et a affirmé que le duc et la duchesse de Sussex seraient toujours “des membres de la famille très aimés”.

La déclaration disait: «Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan.

«Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes.

La reine Elizabeth était assise seule pendant les funérailles de Philip (Image: .)

«Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé.

«Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très appréciés.»

Pour la première fois depuis mars dernier, Harry a retrouvé sa famille lors des funérailles du prince Philip et aurait parlé en privé avec son frère, le prince William, et son père, le prince Charles.

Meghan, qui est très enceinte, n’a pas assisté aux funérailles.