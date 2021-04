Le prince Harry a exhorté à retarder le retour des États-Unis pour réconforter la reine le jour de son anniversaire – «Elle a besoin de famille» | Royal | Nouvelles

Prince Harry: un expert discute du séjour royal après les funérailles

Le duc de Sussex est au Royaume-Uni depuis plus d’une semaine après s’être précipité pour assister aux funérailles de son grand-père samedi. Mais Harry serait «désespéré» de retourner auprès de sa femme très enceinte Meghan Markle et de son fils Archie. Il aurait acheté un billet ouvert pour les États-Unis, ce qui signifie qu’il pourrait quitter le Royaume-Uni à n’importe quelle date, a rapporté The Sun. Cela suggère que le duc pourrait retarder son retour chez lui et rester au Royaume-Uni jusqu’après le 95e anniversaire de la reine mercredi.

Une source a déclaré au journal: «Si tout se passe bien, il pourrait rester pour l’anniversaire de la reine».

Désormais, les lecteurs d’Express.co.uk ont ​​exhorté Harry à retarder son retour aux États-Unis afin de rester au Royaume-Uni pour l’anniversaire de la reine – son premier depuis le décès de Philip.

Notre dernier sondage, qui s’est déroulé de 10h30 à 22h le lundi 19 avril, demandait: “ Le prince Harry devrait-il retarder le retour des États-Unis pour réconforter Queen le 95e anniversaire? ”

Plus de la moitié de ceux qui ont voté (57% ou 4 026 lecteurs) ont déclaré que le duc devrait rester au Royaume-Uni un peu plus longtemps.

Le prince Harry a été exhorté à retarder son retour aux États-Unis pour réconforter la reine (Image: GETTY)

Le 95e anniversaire de la reine est mercredi (Image: GETTY)

Un peu plus de quatre sur dix (42% ou 2 945 lecteurs) souhaitent que Harry revienne immédiatement aux États-Unis, tandis que le 1% restant (83 lecteurs) était indécis.

Commentant notre histoire de sondage originale, un lecteur d’Express.co.uk a écrit: “Il devrait rester sans qu’on le lui demande. Sa femme survivra une semaine de plus.

«Il doit s’excuser auprès de la reine, de son père, de son frère et de Kate.

“Il devrait être là pour l’anniversaire de sa grand-mère.”

Le prince Harry a été invité à rester un peu plus longtemps au Royaume-Uni pour réconforter la reine à l’occasion de son 95e anniversaire (Image: EXPRESS)

Une deuxième personne a dit: “Oui, c’est le petit-fils de la reine. En ce moment, c’est la reine qui a besoin de sa famille.”

Un autre lecteur a ajouté: «Qui sait ce qui se passe à huis clos.

“Si la reine veut qu’il reste, définitivement, sinon il devrait partir.”

Mais plusieurs autres lecteurs furieux d’Express.co.uk ont ​​demandé à Harry de retourner immédiatement aux États-Unis.

Le prince Harry a également été fortement critiqué par les lecteurs d’Express.co.uk (Image: GETTY)

Le prince Harry a assisté aux funérailles du duc d’Édimbourg samedi (Image: GETTY)

L’un d’eux a fait rage: “Je doute fort qu’il soit recherché. Je suis sûr que sa présence met tout le monde mal à l’aise.”

Une deuxième personne a déclaré: “Il a une influence perturbatrice et je suis sûr que la reine aura suffisamment de soutien du reste de la famille.”

Un autre lecteur a ajouté: “Je ne comprends pas pourquoi sa présence serait un réconfort pour Sa Majesté. J’aurais pensé au contraire.

“En ce qui me concerne, il a déjà dépassé la durée de son accueil.”

Prince Philip, duc d’Édimbourg, chronologie royale (Image: EXPRESS)

Certains experts de la famille royale ont demandé à Harry de retarder son retour aux États-Unis afin qu’il puisse fournir à la reine un soutien supplémentaire le jour de son premier anniversaire sans Philip à ses côtés.

La biographe royale Penny Junor a déclaré: «Harry devrait rester pour l’anniversaire de la reine, car c’est le moins qu’il puisse faire pour sa grand-mère et cela lui donne encore plus d’occasions de parler à son père et à son frère.»

Mais, le rédacteur en chef du Daily Mirror, Russell Myers, a déclaré que Harry était sur le point de rentrer aux États-Unis sous peu.

Apparaissant sur Lorraine d’ITV, M. Myers a discuté du prochain anniversaire de la reine et de la façon dont les autres membres de la famille se «rassemblaient» autour d’elle.

L’hôte Lorraine a demandé s’il pensait qu’Harry resterait pour les célébrations.

M. Myers a répondu: “Non, on m’a dit que non, on m’a dit qu’il devait partir dans les prochaines 24 heures.

«C’est dommage mais il doit voir la reine avant de partir.

«Les membres de la famille royale ont organisé un système de rotation non officiel pour que la reine ne soit pas seule le jour de son anniversaire – nous pouvons le garantir.

“Je pense qu’il est très important, comme beaucoup de familles ont dû le faire, d’essayer d’avoir une période de convivialité, que ce soit lors de promenades socialement éloignées ou lors d’appels Zoom.”