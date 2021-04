Le prince Harry a exhorté à s’excuser immédiatement auprès de la reine après avoir discuté avec le prince Charles – POLL | Royal | Nouvelles

Prince Harry: un expert discute du séjour royal après les funérailles

Le duc de Sussex ne devrait passer que peu de temps au Royaume-Uni avant de repartir pour les États-Unis. Mais avant de rentrer en avion, Harry rencontrera son père en tête-à-tête alors qu’ils se promènent dans le parc du château de Windsor.

Mais alors que le père et le fils se réunissent à la suite de l’interview explosive avec Oprah Winfrey, Harry a été invité à s’excuser pour la bombe que lui et Meghan Markle ont faite.

Un sondage Express.co.uk – qui s’est déroulé de 10h30 hier à 10h45 aujourd’hui – a demandé: “Le prince Hary devrait-il s’excuser lors d’une conversation avec le prince Charles aujourd’hui?”

Sur 13011, 94 pour cent (12.186) ont exhorté Harry à s’excuser alors qu’il retrouvait son père à la suite de l’entretien explosif avec Oprah Winfrey.

Seulement six pour cent (727) ont déclaré que le duc de Sussex n’avait pas à s’excuser, tandis que 98 personnes ont déclaré ne pas savoir.

Le prince Harry a dit de s’excuser auprès de la reine (Image: .)

Le prince Harry a dit de s’excuser auprès de la reine (Image: Express)

Une personne d’Express.co.uk a déclaré qu’Harry devait “s’excuser auprès du public britannique” et “demander pardon à la nation” d’une manière publique.

Quelqu’un d’autre a déclaré: “Nous voulons des excuses publiques de Meghan pour ses mensonges et ses appels aux racistes britanniques.”

Un autre a ajouté: “Harry devrait alors s’excuser immédiatement auprès de la reine, de la famille royale et de la population britannique.”

Une quatrième personne a déclaré: «Malheureusement, vous ne pouvez pas annuler ce qui a déjà été dit.

LIRE LA SUITE: William et Harry se retrouvent dans le chagrin alors qu’ils allongent leur grand-père pour se reposer

Le prince Harry a assisté aux funérailles du prince Philip (Image: .)

«Les excuses, dans ce cas, sont trop tard.

«Son grand-père est mort et il ne peut pas s’excuser pour les dommages causés à sa grand-mère.

«Cela a dû être très blessant pour le prince Philip au cours de ses deux dernières semaines.

«Toute cette misère au sein de la famille causée par des gens qui font des émissions de télévision sensationnalistes.

NE MANQUEZ PAS

Le prince William ne tolérera pas le “ comportement inapproprié ” d’Harry [COMMENT]

Kate s’associe à Sophie et Anne pour soutenir la reine [INSIGHT]

Funérailles pas pour vous! La “ colère honteuse de l’uniforme ” d’Harry a explosé [REVEAL]

Chronologie du prince Harry et de Meghan Markle (Image: Express)

«Malheureusement, Harry attire tellement l’attention des médias et du monde sur lui-même, qu’il doit faire attention à ne pas finir avec l’histoire se répéter.

«Maintenant Harry, fais vite, le vol BA pour LA part à 11 h 40.

Quelqu’un d’autre a affirmé qu’Harry utilisera la réunion avec Charles pour “demander plus d’argent”.

Une sixième personne a écrit: «Il devrait absolument s’excuser, non seulement auprès du prince Charles et de la reine, mais aussi auprès de toute la famille royale qu’il a traînée sur le devant de la scène et insultée devant le monde entier.

Le prince Charles a rencontré Harry pour une conférence (Image: .)

«Il devrait réfléchir à ses actions et, espérons-le, avoir la grâce de voir à quel point sa nouvelle richesse est bon marché et médiocre par rapport à la richesse de siècles de monarchie, à la famille qui s’est occupée de lui, qui l’a soutenu et l’a chéri.

“Une fois que les mots sont prononcés, il est impossible de les retirer, mais il pourrait reconnaître publiquement que ses accusations ont été faites sans réflexion et considération.”

Une autre personne a dit qu’Harry avait “fait son lit et qu’il devrait s’en aller dormir dedans”.

Lors des funérailles du prince Philip, Harry a retrouvé son frère, le prince William, et les frères ont semblé mettre leurs différences de côté.

Le prince Philip a été enterré samedi (Image: .)

Les frères et sœurs royaux ont été vus se parler devant la caméra après les funérailles au château de Windsor.

Harry n’a pas été photographié en train de s’engager cordialement avec son père, qui a conduit la procession solennelle du cercueil de Philip à la chapelle.

Dans l’interview à la bombe avec Oprah, Harry a affirmé que son père avait refusé de prendre ses appels après s’être retiré de son rôle royal senior et lui avoir interrompu financièrement.