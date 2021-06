Le prince Harry a exhorté à utiliser Lilibet comme «bébé de pansement» pour guérir la fracture de la famille royale de Duke | Royale | Nouvelles

in

Le bébé de Meghan Markle a «le nom le plus royal», selon un expert

La fille de Meghan et du prince Harry, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor, pourrait “se prouver qu’elle est un” bébé de pansement “” et fournir un moyen à la famille royale de se réunir et d’annuler la querelle existante, a déclaré l’auteur royal Angela Levin. Le biographe estime que ce n’est pas seulement la naissance de Lili ou l’hommage clair à la reine et à la princesse Diana qui pourraient rapprocher la famille royale.

Un événement à venir, le baptême du bébé, pourrait être crucial pour les relations de la famille royale.

Dans un éditorial pour le Daily Telegraph, Mme Levin a écrit: “Une nouvelle arrivée dans la famille royale est peut-être la prochaine meilleure chance pour toutes les parties de se réunir, ce qui signifie que Lilibet Diana pourrait involontairement être le pansement humain qui comble le fossé .

“Quand un bébé innocent sourit, il est difficile de ne pas sourire en retour.

“Mais tout cela peut dépendre du fait qu’Harry saisisse l’opportunité de faire baptiser sa fille au Royaume-Uni.

Le prince Harry devrait retourner à Londres plus tard ce mois-ci (Image: GETTY)

Le prince Harry et Meghan ont accueilli leur fille vendredi (Image: GETTY)

“Cela pourrait également fournir l’excuse dont Meghan a besoin pour retourner sur ces rivages, ce qui semble peu probable même avec le dévoilement d’une statue de Diana dans le Sunken Garden du palais de Kensington le 1er juillet.

“Comme ce serait important si un bébé avec le deuxième prénom Diana inaugurait une nouvelle ère royale, une où les deux parties comprenaient ce dont l’autre avait besoin et étaient à nouveau unies.”

Meghan et Harry ont annoncé qu’ils attendaient un enfant en février, lorsqu’ils ont partagé une brève déclaration et une photo en noir et blanc montrant le couple allongé sous un arbre dans leur jardin.

En mars, Harry a révélé le sexe du bébé lors de l’interview historique des Sussex avec Oprah Winfrey.

Le prince Harry et Meghan sont maintenant en congé parental (Image: GETTY)

Il a déclaré: “Avoir n’importe quel enfant, n’importe qui ou n’importe qui aurait été incroyable.

“Mais pour avoir un garçon puis une fille, tu sais, que demander de plus ?

“Mais maintenant, vous savez, maintenant nous – nous avons notre famille.

“Nous avons, vous savez, nous quatre et nos deux chiens, et c’est génial.”

Archie, le fils du prince Harry et de Meghan, a été baptisé deux mois après sa naissance (Image: GETTY)

Lilibet Diana pourrait aider à combler le fossé entre la famille royale, selon un expert (Image: GETTY)

À l’époque, Meghan et Harry avaient également confirmé qu’ils n’auraient pas de troisième bébé.

Trois mois plus tard, leur porte-parole annonçait la naissance de Lili le 4 juin.

Le duc et la duchesse ont également adressé un message personnel de remerciement à leurs partisans.

On pouvait lire : « Le 4 juin, nous avons eu la chance de l’arrivée de notre fille, Lili.

“Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

Lilibet Diana est le 11e arrière-petit-enfant de la reine (Image: EXPRESS)

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”

Meghan et Harry “ne partageront pas de photo” de leur nouveau-né “pour le moment”, comme l’a rapporté l’auteur royal Omid Scobie.

Et les détails de son baptême n’ont pas été dévoilés.

Cependant, un commentateur royal a déjà exclu que le prince William fasse partie des parrains et marraines de l’enfant.

Apparaissant sur AUJOURD’HUI, Daisy McAndrew, commentatrice et journaliste royale de NBC, a déclaré: “Beaucoup de rumeurs sur qui seront les parrains et marraines, et je peux vous dire que ce ne sera pas William.

Le prince Philip utilisait souvent le surnom de Lilibet pour appeler la reine (Image : GETTY)

“Maintenant, c’est parce que la famille royale ne fait pas de frères et sœurs comme parrains.”

La naissance de Lili survient quelques semaines seulement avant qu’Harry ne revienne au Royaume-Uni pour marquer ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse Diana.

Sa présence au dévoilement de la statue de Diana qu’il avait commandée avec le prince William en 2017 a été mise en doute en raison de la grossesse de Meghan.

Cependant, des sources ont affirmé que le duc de Sussex avait la ferme intention d’assister à l’événement pour honorer l’héritage et la vie de sa mère et ferait tout son possible pour être là.

Le dévoilement de la statue aura lieu dans le Sunken Garden du palais de Kensington, l’endroit préféré de la princesse Diana dans ce qui était sa résidence royale.

L’événement marquera également la première réunion publique entre le duc de Cambridge et le duc de Sussex depuis le 17 avril, date à laquelle ils ont assisté aux funérailles du prince Philip.