Le prince Harry a expliqué comment il pouvait sauver la réputation américaine alors que le public se tournait contre Duke | Royale | Nouvelles

L’ancien conseiller anglo-américain américain et membre principal du groupe de réflexion Bow Group, Lee Cohen, a déclaré à Express.co.uk qu’il avait remarqué qu’une grande partie du public américain commençait à s’en prendre au prince Harry en raison de ses récents commentaires et actions. Bien que M. Cohen admette que tout le monde aux États-Unis n’a pas été rebuté par le royal, il déclare que le duc de Sussex a beaucoup à apprendre de la reine dont la popularité est plus élevée que la plupart des présidents américains. M. Cohen a ensuite déclaré à Express.co.uk ce qu’il pensait que le prince Harry pourrait faire pour améliorer sa réputation et a rappelé ses expériences politiques et royales personnelles pour aider le duc.

On a demandé à M. Cohen quels conseils il donnerait au prince Harry et à Meghan à la suite de plusieurs commentateurs politiques américains les attaquant pour leurs commentaires politiques.

Lors de son entretien avec le podcast Armchair Expert, le prince Harry a déclaré que le premier amendement était “dingue”.

Le royal a également attaqué son père, le prince Charles, et la façon dont il l’a élevé – affirmant qu’il avait transmis son “traumatisme” à ses enfants.

M. Cohen a déclaré à Express.co.uk: “Je dirais que pour améliorer leur popularité parmi les Américains bien pensants et la plupart des Britanniques, Harry devrait certainement éviter les sujets controversés et les sujets politiques.

“S’il était toujours en Grande-Bretagne et était toujours un royal actif ou inactif, il serait tenu d’éviter ces sujets ici/

“Ces garanties sont tombées et il est à sa discrétion, abordant des sujets qui aliènent une bonne partie de la population.

“L’autre conseil que je donnerais à Harry est d’arrêter absolument de critiquer votre famille.

“Une famille très respectée, certainement votre propre pays, et qui a une grande popularité.

La reine a historiquement adopté une politique “ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer” où elle place la famille royale en dehors de la sphère d’opinion afin qu’elle puisse mettre le devoir au premier plan.

M. Cohen a également déclaré à Express.co.uk qu’il pensait que la suppression des titres de Harry et Meghan ne ferait pas grand-chose pour changer leur popularité et attirer les États-Unis.

Il explique qu’une grande partie de l’utilité des titres a déjà été évincée et qu’ils commencent à les transcender en devenant eux-mêmes une marque.

L’expert anglo-américain a ajouté que de nombreux Américains ne connaissent pas les protocoles royaux et leurs petits détails sont donc moins déconcertés lorsque Harry ou Meghan ne les suivent pas.

En avril, un sondage YouGov a révélé que Harry et Meghan étaient les seuls membres de la famille royale à ne pas bénéficier d’une augmentation de l’opinion positive, même le prince Andrew voyant une légère augmentation.

Ils restent les troisième et deuxième membres de la famille royale les moins favorables, le prince Andrew prenant la première place.