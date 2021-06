Daniela Elser a déclaré que la naissance du bébé du duc et de la duchesse de Sussex pourrait les amener à se réconcilier avec la famille royale alors qu’elle décrivait la nouvelle arrivée comme “l’un des moments les plus prometteurs à ce jour” pour les frères Harry et le prince William d’enterrer la hache de guerre. Mais l’expert royal a également averti que les choses pourraient aller dans l’autre sens et “s’effondrer encore plus spectaculairement”.

Écrivant pour news.com.au, Mme Elser a déclaré: “En fait, les trois prochaines semaines environ pourraient faire ou défaire si Harry arrange vraiment les choses avec sa famille.

“La raison? Dans un avenir très proche, Meghan, la duchesse de Sussex est sur le point de donner naissance à son deuxième enfant, une petite fille, et l’arrivée du bébé pourrait être le catalyseur si désespérément nécessaire pour réunir les deux hommes .

“Cela ou les choses pourraient s’effondrer de manière encore plus spectaculaire, donc pas de pression maintenant.

« Après tout, les bébés ont un moyen de rassembler les gens ou de les séparer. »

L’ancienne actrice Meghan doit donner naissance à une fille cet été.

Des rapports ont affirmé que le tot pourrait être dû dès jeudi – ce qui aurait été le 100e anniversaire du prince Philip.

Une source a déclaré que Harry et Meghan envisageaient de nommer leur bébé Pip en l’honneur du défunt duc d’Édimbourg ou de Lily en l’honneur de la reine.

L’initié a déclaré au Sun: “Le bébé est attendu pour l’anniversaire de Philip et ce serait tellement spécial si elle venait à ce moment-là.

Harry et Meghan ont fait un certain nombre d’affirmations préjudiciables à propos de la famille royale dans leur interview controversée d’Oprah Winfrey, diffusée en mars.

Le duc a mis à nu sa rupture avec William en déclarant: “La relation est l’espace, pour le moment. Le temps guérit toutes choses, espérons-le.”

Harry a également affirmé que son frère aîné et son père, le prince Charles, étaient “piégés” dans leurs rôles royaux.

Il a ensuite frappé sa famille le mois dernier lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert.

Et il s’est encore une fois attaqué à la famille royale dans sa série documentaire Apple TV, The Me You Can’t See.

Harry doit retourner au Royaume-Uni le mois prochain pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana au palais de Kensington.

Ce sera la deuxième fois qu’il mettra les pieds en Grande-Bretagne depuis le Megxit, après son retour pour les funérailles de son grand-père Philip en avril.