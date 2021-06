Le prince Harry a fait allusion au nom de sa fille lors d’un bain de foule royal dans le Merseyside | Royale | Nouvelles

Le couple royal l’a nommée Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor dans un doux clin d’œil à la reine. Le surnom affectueux du monarque dans son enfance était Lilibet, qu’elle a acquis de son grand-père, le roi George V. On pense que le prince Harry a toujours aimé le nom, ou Lili, en tant que version abrégée.

Un expert royal a dit OK ! Magazine: “En 2019, lorsque la duchesse était enceinte d’Archie, elle et Harry ont participé à une promenade dans le Merseyside et quelqu’un dans la foule a révélé plus tard qu’il lui avait demandé comment elle épelle le nom de sa fille – Lily.

« Il s’y intéressait beaucoup.

Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé publiquement la naissance de Lilibet dimanche.

Elle est née vendredi matin dans un hôpital de Santa Barbara et pesait 7 livres, 11 onces.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: “C’est avec une grande joie que le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex, accueillent leur fille, Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, dans le monde.

“La mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison.”

La princesse Diana est décédée tragiquement avec son fiancé Dodi Al-Fayed dans un accident de voiture à Paris le 31 août 1997.

Il est rapporté que la reine a également invité Harry à un dîner privé pour deux avec elle au château de Windsor.

Une source du palais a déclaré au Daily Mail : « C’est un geste typiquement magnanime de Sa Majesté.

“Le déjeuner sera une occasion pour eux de discuter.”