Le prince Harry a fait le premier pas pour montrer au prince William qu’il «l’aime toujours» malgré la querelle | Royal | Nouvelles

Elaine Swann a déclaré à Us Weekly que le prince Harry «faisait de son mieux» pour améliorer sa relation avec le duc de Cambridge. Mme Swann a ajouté que le prince William avait fait preuve d’un langage corporel ouvert lorsqu’il parlait à son jeune frère, ce qui reflétait son ouverture à résoudre le différend.

On a demandé à l’expert en étiquette: «Avez-vous remarqué que l’un d’eux a fait le premier pas ou que l’un était un peu plus chaud que l’autre?

“Avez-vous vu quelque chose comme ça?”

Mme Swann a répondu: “Il m’a semblé qu’Harry était le frère cadet et je pense que c’est ce qui se passe avec les frères et sœurs plus jeunes quand ils savent qu’ils ont offensé ou peut-être contrarié leur frère aîné, alors vous allez faire ce que vous pouvez pour le gentil de faire les choses correctement.

«Et c’est ce que j’ai vu en tant que parent, vous reconnaissez deux frères et sœurs essayant de se ressaisir.

«Alors je pense qu’Harry faisait de son mieux pour dire ‘hé tu sais frérot, nous sommes toujours là, je suis toujours là, je t’aime toujours.’

«Et je crois que William a fait de son mieux pour ouvrir son langage corporel à son frère.

“Vous devez regarder le fait qu’il s’est tourné vers lui et ainsi dans cette ouverture [he said] «viens, parlons-en».

“Il ne marchait pas côte à côte mais il s’est tourné vers son frère et je pense que c’était très encourageant pour ces deux jeunes hommes.”

«Mon Dieu, ils ont été si impolis à son égard, mais elle s’est élevée au-dessus avec une immense dignité.

«Son langage corporel était amical, naturel, détendu.

«Puis le prince William, son mari, les a rejoints et elle est descendue remarquablement sur le trottoir, laissant les deux frères sur le trottoir.

“Elle s’est progressivement reculée et a parlé à Sophie, comtesse de Wessex.”