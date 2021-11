Le prince Harry « a fait sauter Charles » en publiant une déclaration lors de sa visite à Oman | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 37 ans, a rompu une pratique courante au sein de la famille royale en publiant une déclaration enflammée au sujet de sa désormais épouse Meghan Markle, 40 ans, tandis que le prince Charles, 73 ans, était en visite au Moyen-Orient en 2016. Le duc de Cornouailles est arrivé à Oman quelques jours seulement. après que le Sunday Express a révélé que Harry et Meghan sortaient ensemble.

Charles, qui est arrivé pour son voyage de sept jours aux côtés de sa femme de 74 ans, Camilla Parker-Bowles, a rapidement été «éjecté de l’eau» par son plus jeune fils.

Robert Jobson, le soi-disant « parrain du journalisme royal », était avec le duc de Rothesay à l’époque.

Il a promis de donner à Charles une couverture médiatique lors des négociations pour obtenir une interview avec l’héritier du trône.

Cependant, il a expliqué à Amol Rajan de la BBC dans l’épisode un du documentaire « Les princes et la presse » du diffuseur, comment le duc de Cornouailles était sur le point d’être snobé.

M. Jobson a déclaré: « Lorsque vous êtes en voyage, disons avec le prince de Galles au Moyen-Orient, et toutes vos négociations pendant une semaine pour discuter avec le prince de Galles, pour dire » Nous vous garantissons le splash ‘, tout se passe par la fenêtre parce que Harry publie cette grande déclaration sur la presse et sur leur traitement de Meghan était scandaleux.

« Bien sûr, cela doit être la première page et je regarde le gars de la presse pour le prince en train de dire ‘Que puis-je faire?' »

Il a rappelé comment le prince de Galles a déclaré: « Eh bien, je pensais que j’allais être à la première page qui était l’affaire ici. »

Rhiannon Mills de Sky News a ajouté que la décision de Harry de publier la déclaration était un « grand non-non » en ce qui concerne la pratique habituelle au sein du cabinet.

Elle a déclaré: « Vous ne faites rien pendant qu’un autre membre de la famille royale est en tournée qui pourrait éventuellement éclipser cette tournée. »

« Bien sûr, le prince Harry confirmant qu’il sortait avec Meghan Markle a complètement balayé toute couverture sur le prince Charles. »

La déclaration du duc de Sussex, décrite par Jonny Dymond de la BBC comme une « langue de feu brûlante », a déclaré qu’une ligne avait été franchie par les médias.

La déclaration du secrétaire aux communications du prince Harry disait : « Sa petite amie, Meghan Markle, a fait l’objet d’une vague d’abus et de harcèlement.

« Une partie de cela a été très publique – la diffamation en première page d’un journal national ; les nuances raciales des commentaires ; et le sexisme pur et simple et le racisme des trolls des médias sociaux et des commentaires d’articles sur le Web.

Il a ajouté: «Le prince Harry est inquiet pour la sécurité de Mme Markle et est profondément déçu qu’il n’ait pas été en mesure de la protéger.

« Il n’est pas normal qu’après quelques mois de relation avec lui, Mme Markle soit soumise à une telle tempête.

« Il sait que les commentateurs diront que c’est ‘le prix qu’elle doit payer’ et que ‘tout cela fait partie du jeu’. Il est fortement en désaccord.

« Ce n’est pas un jeu – c’est sa vie et la sienne. »

La BBC a contacté Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace pour commentaires.

Ils ont fait la déclaration commune suivante : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »

Le deuxième épisode de ‘The Princes and the Press’ sera diffusé lundi prochain à 21h sur BBC Two.