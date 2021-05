Le prince Harry a fait un «pas de bébé» pour guérir la rupture avec le prince William lors des funérailles de Philip | Royal | Nouvelles

La relation entre les deux frères est tendue depuis que le duc de Sussex a quitté son rôle de royal senior. La relation entre les frères aurait été rendue plus difficile après que le prince Harry et sa femme, Meghan Markle, soient apparus dans l’interview «dis-tout» avec Oprah Winfrey en mars.

S’adressant à nous hebdomadaire, l’expert royal Robert Jobson, l’auteur du prochain livre Prince Philip’s Century 1921-2021: The Extraordinary Life of the Duc of Edinburgh, a déclaré que les frères étaient sur la bonne voie pour se rétablir.

Il a déclaré: «Je pense qu’ils ont vraiment parlé, et s’il y avait une reconstruction de leur relation – eh bien, c’était un petit pas, et c’est bien.

«En fin de compte, Harry n’était là que pour rendre ses derniers respects à son grand-père, qui était un grand homme, et qu’il y ait eu ou non une reconstruction entre William et Harry… cela se verra avec le temps.

Le prince Harry a fait sa première apparition publique depuis les funérailles le week-end dernier lorsqu’il est apparu au concert Vax Live pour promouvoir des actes philanthropiques de charité afin de collecter des fonds pour les efforts de vaccination dans le monde.

Le duc de Sussex a reçu une standing ovation lorsqu’il est monté sur scène au stade SoFi de Los Angeles, avant de prononcer un discours louant les efforts des agents de santé de première ligne.

Bien qu’Harry soit apparu en personne, Meghan ne l’a pas rejoint sur scène, faisant plutôt une apparition à la télévision.

Les funérailles du prince Philip ont marqué la première fois que les frères se voyaient face à face depuis plus d’un an.

Les frères ont brièvement échangé des plaisanteries devant la caméra peu de temps après le service pour le prince Philip – et les commentateurs ont vu cela comme le signe d’une relation en voie de guérison.

M. Jobson a ajouté: «Dans la vie, les frères et sœurs se disputent, ils se remettent ensemble – ou parfois ils ne reconstruisent pas leur relation.

“Mais franchement, un enterrement est un moment pour les gens de mettre leurs problèmes de côté et de commémorer la personne décédée, puis de passer à autre chose.”