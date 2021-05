Le prince Harry a fourni un «aperçu alarmant» du monde «contre nature» de la vie royale, selon un expert | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a révélé les pressions et les défis auxquels il a été confronté en grandissant en tant que membre de la famille royale au cours de cinq épisodes du documentaire Apple TV + “ The Me You Can’t See ”. La série explore les problèmes de santé mentale et comprend des contributions de Lady Gaga et Glenn Close. Dans un épisode, il a décrit comment il avait eu recours à la boisson et à la drogue pour l’aider à faire face à la douleur de perdre sa mère, Diana.

L’auteur Omid Scobie a déclaré à son podcast The Heirpod que les aveux francs d’Harry avaient fourni aux étrangers un “aperçu alarmant” des difficultés à survivre à la vie de la famille royale.

Il a dit: «Il dit que de 28 à 32 ans, il appelle cela une période de cauchemar dans sa vie et comme je le dis, boire, prendre de la drogue, prêt à faire les choses qu’il pouvait pour lui faire sentir moins ce qu’il ressentait.

«Pour beaucoup, c’était aussi le moment où pour nous, pour beaucoup, c’était le moment où Harry était à son meilleur en tant que membre royal […] même en tant que favori de la famille royale pour beaucoup.

“Je pense qu’entendre ces histoires et les détails qui se passent dans les coulisses derrière les murs du palais nous donne un aperçu vraiment alarmant de la difficulté de naviguer dans ce paysage de survie dans un environnement très artificiel qui est bien sûr un membre du Famille royale.”

Dans sa conversation avec Oprah, le duc de Sussex a admis qu’il était «prêt à prendre de la drogue» pour aider à calmer la douleur de perdre sa mère, la princesse Diana.

Il se souvient d’une période de sa vie, entre 28 et 32 ​​ans, où il a traversé une période particulièrement difficile.

“J’étais en mode combat ou vol.”

Il a ajouté: “J’étais prêt à boire, j’étais prêt à prendre de la drogue, j’étais prêt à essayer de faire les choses qui me faisaient moins sentir ce que je ressentais.”

Le duc a décrit une consommation excessive d’alcool le week-end, se rappelant comment il avait bu une semaine d’alcool en seulement deux jours.