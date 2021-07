Le prince Harry a hérité des habitudes bizarres du prince Charles – Meghan trouve cela étrange | Royale | Nouvelles

in

En conséquence, l’homme de 36 ans dit qu’il “se ferait retirer le mickey” à l’école. Meghan Markle trouve également les bizarreries étranges, a-t-il ajouté. Il a révélé qu’il était “obsédé” par l’extinction des lumières et le ramassage des déchets dans un documentaire de la BBC en 2018.

“J’avais l’habitude de me faire retirer le mickey à l’école juste pour ramasser des ordures”, a déclaré le duc.

“Je ne vais pas le chercher consciemment. Quand vous vous promenez n’importe où, si vous voyez quelque chose, il ressort, vous le ramassez.

“C’est comme si j’avais littéralement fait ça parce que je suis programmé pour le faire, parce que mon père l’a fait.

“En fait, nous devrions tous le faire.”

“Et c’est maintenant quelque chose qui m’obsède aussi, ce qui est insensé parce qu’en fait, ma femme dit : ‘Eh bien, pourquoi éteindre les lumières ? Tu sais qu’il fait nuit.’

“Je dis:” Nous n’avons besoin que d’une seule lumière, nous n’en avons pas besoin de six “, et tout d’un coup, cela devient une habitude et ces petits changements d’habitude qu’il fait, tout le monde peut le faire.

“Et je pense que c’est certainement l’une des leçons clés que j’ai senti qu’il nous a apprises.”

William était d’accord avec son frère, disant qu’il partageait également cette habitude.

“Je sais que j’ai un grave TOC sur les interrupteurs maintenant, ce qui est terrible”, a déclaré le duc de Cambridge.