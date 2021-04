Le prince Harry a honte de «ne rien laisser derrière» – Le nouveau départ de Duke déchiré | Royal | Nouvelles

Prince Harry: un expert royal parle de « longues vacances »

Le déménagement du prince Harry en Californie et sa décision de démissionner de son poste de royal travaillant à plein temps ont été ridiculisés comme « un acte de rébellion chez les adolescentes extrêmement retardé » par la commentatrice Sarah Vine. L’écrivain a fait valoir que le duc de Sussex avait tenté de se débarrasser de ses antécédents privilégiés.

Avec cette décision, a-t-elle affirmé, le prince pourrait croire qu’il sera en mesure d’embrasser « une expérience plus » authentique « en Amérique, qui, en fin de compte, fera de lui un meilleur être humain. »

Cependant, Mme Vine a accusé le duc de Sussex de n’avoir renoncé à aucun de ses privilèges royaux. Au lieu de cela, dit-elle, il les a encaissés.

Elle a écrit: «En vérité, il n’a laissé aucun des pièges du privilège.

«Et l ‘« authenticité »n’est qu’un placage. La réalité est qu’il a exploité au maximum chaque once de son statut, en l’utilisant pour obtenir des contrats lucratifs avec Netflix, Spotify et d’autres.

«Il vit dans une maison aussi somptueuse que toutes celles dans lesquelles il a grandi, et il côtoie toujours la royauté, bien que du genre hollywoodien.

« Tout en s’attendant à ce que nous pensions qu’il » garde ça réel « .

«La joie du vieil Harry est qu’il n’a jamais été cet aspirant conscient de lui-même prétendant être quelque chose qu’il n’était pas.

«Oui, c’était un Sloane qui klaxonnait et un peu idiot par moments – mais il était au moins inconsciemment lui-même, et c’est pourquoi nous l’aimions tant, pour tous ses défauts.

« Ce type sur la plage: je n’ai aucune idée de qui il est. »

Le prince Harry et Meghan Markle ont officiellement démissionné de leur poste de membres de la famille royale à temps plein à la fin du mois de mars de l’année dernière.

Ce faisant, ils ont renoncé à représenter la Couronne, utilisent le mot « royal » pour leurs nouvelles entreprises – ce qui impliquait de renoncer à leur marque Sussex Royal et à leurs patronages royaux et militaires.

Bien qu’ils n’aient pas été dépouillés de leurs titres, on leur a également demandé de ne pas utiliser leurs styles RHS.

À leur tour, ils ont obtenu la liberté de vivre à l’étranger et, comme ils ne reçoivent plus l’argent des contribuables par le biais de la subvention souveraine, poursuivent des entreprises financièrement rentables.

Au cours des 12 derniers mois, ils sont devenus financièrement indépendants en concluant des accords avec Netflix et Spotify, qui les verront devenir producteurs de programmes télévisés et de podcasts.

De plus, Meghan et Harry sont tous deux entrés dans le monde des start-ups.

Fin 2020, la duchesse de Sussex a investi une somme non divulguée dans la société de latte instantané Clevr Blends.

En mars, la société de santé mentale et de coaching BetterUp a annoncé que le prince Harry était son nouvel employé.

Le duc de Sussex, a déclaré la société à croissance rapide, a été nommé Chief Impact Officer.

Fin 2020, Meghan et Harry ont également lancé leur nouvelle organisation à but non lucratif, la Fondation Archewell.

À la fois sur leurs nouveaux emplois et lors de leur introduction sur des sommets virtuels ou des articles d’opinion qu’ils ont écrits, Meghan et Harry ont suggéré qu’ils avaient l’intention de continuer à utiliser leurs titres royaux.

Cela a suscité les critiques de certains observateurs royaux, qui ont accusé le couple d’essayer de tirer profit de leurs liens royaux.

L’auteur royal Phil Dampier a déclaré au Daily Telegraph plus tôt cette année: « Il est évident que Harry et Meghan ne reviennent pas et ont vraiment fait leur vie en Amérique, donc la meilleure chose pour tous est de tracer une ligne.

« Je pense qu’ils devraient se porter volontaires pour renoncer, ou du moins ne pas utiliser, leurs titres ducaux, afin qu’ils ne soient plus critiqués pour encaisser. »