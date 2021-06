Le prince Harry a honte de ses efforts ultimes pour mettre fin à la querelle – “Le golfe ne peut pas être comblé” | Royale | Nouvelles

in

Meghan Markle a donné naissance à une petite fille en bonne santé vendredi dernier à l’hôpital Santa Barbara Cottage, le premier bébé royal à naître aux États-Unis. Le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de donner à leur fille le nom de la reine et de la défunte princesse de Galles, appelant la fille Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. L’hommage à Sa Majesté, après les critiques continuelles du couple envers la famille royale, a été fortement remis en question par les commentateurs royaux et un observateur suggère que le rameau d’olivier arrive beaucoup trop tard.

La journaliste et commentatrice Petronella Wyatt a écrit un article d’opinion accablant sur le choix du nom de Meghan et Harry.

Elle a déclaré que le choix de Diana comme deuxième prénom était “un choix naturel”, mais choisir d’utiliser le “surnom de famille d’initié” de la reine comme prénom est plus bizarre.

Écrivant dans le Sun, elle a déclaré: “Nul doute, cependant, nombreux seront ceux qui verront dans le choix des noms de Harry et Meghan pour leur nouveau-né un hommage à une grand-mère bien-aimée, voire une tentative de réconciliation touchante et timide.

« À qui opposerait-on, n’est-il pas un peu tard ?

« Je veux dire, ce pauvre rameau d’olivier doit être une brindille desséchée et stérile maintenant ?

“Le fossé entre Harry et sa famille est si large que même si l’enfant s’appelait Lilibet Catherine Charlie Wilhemina (le féminin pour William), il n’a pas pu être comblé.”

De plus, Mme Wyatt a demandé pourquoi Meghan et Harry n’avaient pas simplement choisi le nom d’Elizabeth – plutôt que de prendre le surnom affectueusement utilisé par le regretté prince Philip.

Le commentateur s’est également demandé si le choix du nom visait à se moquer de la reine, après les récentes critiques publiques du couple à l’encontre de la famille royale.

S’adressant à Good Morning Britain d’ITV, Mme Levin a déclaré: “Je pense qu’elle est désespérément malheureuse parce qu’ils ont été désespérément grossiers à son sujet.

“Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que c’est assez impoli envers Sa Majesté la Reine.

“C’était un surnom très privé de son mari qui n’est pas mort depuis très longtemps.”

L’expert royal a également qualifié le nom de “déplaisant” et de “terrible atteinte à la vie privée de la reine”.

Elle a ajouté: “Je pense absolument que c’est terrible!”

Mais tout le monde ne s’oppose pas au nom, avec Linda Robson de Loose Women, déclarant: “Je pense que c’est adorable, alors bonne chance à elle!”

Bébé Lilibet est né le 4 juin 2021 à 11h40, pesant 7 livres 11 onces.

Lili est le deuxième bébé du couple et sera la sœur cadette du frère aîné Archie Harrison Mountbatten-Windsor.