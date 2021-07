Le prince Harry a laissé les courtisans «en colère» contre les mémoires alors que les craintes grandissent à propos de l’impact sur la reine | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Sussex, 36 ans, a stupéfait l’establishment royal avec l’annonce de son livre la semaine dernière. Harry a promis aux lecteurs un “récit de première main de ma vie qui est exact et totalement véridique”. Les mémoires ont été écrites par des fantômes par l’auteur et journaliste JR Moehringer, qui a également collaboré avec la star du tennis Andre Agassi sur ses mémoires, publiées en 2009.

L’annonce du duc aurait provoqué un “chaos” et un “tsunami de peur” dans les cercles royaux, alors que les membres de la famille se préparent à nouveau à des révélations potentiellement plus dommageables.

La décision a également exaspéré les courtisans.

Une source a déclaré au Daily Mail qu’il y avait “de la colère et de la déception” parmi les responsables du palais que la reine pourrait potentiellement ressentir de l’anxiété face au contenu du livre tout en portant le deuil du prince Philip.

Le livre devrait sortir en 2022, la même année que Sa Majesté célébrera son jubilé de platine.

Les initiés du palais craignent également que la publication n’éclipse les célébrations marquant les 70 ans de Sa Majesté sur le trône britannique.

On dit que Harry a trouvé de la sympathie pour ses actions récentes auprès de ses cousines Béatrice et Eugénie.

Le duc de Sussex a révélé qu’il écrirait son livre “non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu”, dans un communiqué publié lundi.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons », a-t-il déclaré.

Harry a ajouté: “Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”