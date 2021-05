Le prince Harry a lancé un avertissement brutal: «La patience du prince Charles s’épuisera» | Royal | Nouvelles

L’auteur royal Katie Nicholl a insisté sur le fait que le prince de Galles voulait arranger les choses avec son fils. Mais Mme Nicholl a déclaré au journal allemand Bild: “Si Harry continue d’attaquer la reine, sa patience s’épuisera.”

Harry – qui vit en Californie après avoir quitté ses fonctions royales avec Meghan Markle – a frappé à plusieurs reprises la famille royale dans une série d’entretiens récents.

Dans sa nouvelle série documentaire Apple TV + sur la santé mentale avec Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, le duc de Sussex s’en est pris à Charles.

Il a dit: “Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il avait l’habitude de dire à William et à moi, ‘Eh bien c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi.”

“Cela n’a pas de sens.

“Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, en fait, bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez vécues, vous pouvez faire en sorte que les choses soient bonnes pour vos enfants. . “

Cela vient après qu’Harry ait semblé suggérer que Charles, la reine et le prince Philip avaient tous échoué en tant que parents lors d’une apparition plus tôt ce mois-ci sur le podcast Armchair Expert.

S’exprimant dans sa nouvelle série, le joueur de 36 ans a également accusé sa famille de “négligence totale” après que Meghan ait été laissée suicidaire par la pêche à la traîne en ligne.

Il a dit: «Chaque demande, demande, avertissement, quel qu’il soit, d’arrêter vient de se heurter à un silence total ou à une négligence totale.

Le couple a fait une série d’affirmations préjudiciables à propos de la famille royale lors de l’interview télévisée.

Les derniers commentaires de Harry lors de sa série documentaire sont susceptibles d’augmenter les tensions bien documentées avec la famille royale.

Le duc est retourné au Royaume-Uni le mois dernier pour la première fois depuis Megxit pour les funérailles du duc d’Édimbourg.

Il doit se rendre à nouveau en juillet pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana au palais de Kensington.

Les Sussex ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 pour une nouvelle vie en Amérique.

Le couple, qui attend son deuxième enfant, vit maintenant dans un manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito.

Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg.