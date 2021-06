Le prince Harry a le cœur brisé alors que Duke s’exprime sur «l’acte de barbarie» de la charité Diana | Royale | Nouvelles

Le duc de Sussex a qualifié l’attaque contre les travailleurs de The Halo Trust, une organisation caritative britannique soutenue par sa défunte mère, d'”acte de barbarie”. Des hommes armés ont abattu 10 travailleurs caritatifs et en ont blessé 16 autres dans la province de Baghlan (nord) mardi soir.

Harry a déclaré : « Au total, 26 membres de l’équipe afghane du Halo Trust ont été tués ou blessés mardi soir dans ce qui n’était rien de moins qu’un acte de barbarie.

« J’honore ceux qui ont été perdus et encourage le soutien aux survivants et aux familles des personnes touchées. Ceux qui travaillent pour Halo en Afghanistan sont confrontés chaque jour à des risques pour effacer les cicatrices durables et toujours mortelles de la guerre et des conflits.

« Les hommes qui ont été attaqués viennent des communautés mêmes dans lesquelles ils travaillent. Ils ont rejoint Halo pour protéger et restaurer leur pays et leurs maisons.

« D’après ce que je comprends, les démineurs qui ont perdu la vie protégeaient également leurs amis. Ces travailleurs mettent leur vie en danger chaque jour pour rendre le monde plus sûr.

« Cet acte brutal nous rappelle que nous devons être solidaires des travailleurs humanitaires et des communautés qu’ils servent.

Plus à venir