Le prince Harry a mis en garde contre le gouffre avec le prince Charles «difficile à combler» | Royal | Nouvelles

La relation du prince Harry avec son père, le prince de Galles, a été tendue au point de se rompre à la suite de l’entretien en face à face du duc avec l’animatrice américaine Oprah Winfrey. Les commentaires que Harry a faits lors de l’interview historique “ont peut-être blessé ses proches”, selon un nouveau documentaire royal produit par Channel 5.

“ Dans Charles et Harry: père et fils divisés ”, des experts royaux et des collaborateurs proches discutent des dommages qui ont été causés à la relation entre le prince Charles et son plus jeune fils.

L’auteur royal Tom Quinn a déclaré aux producteurs de l’émission: “Il ne fait aucun doute que le fossé entre Harry et Charles s’est considérablement élargi.

«Je veux dire, je pense que s’ils ne font pas attention, il sera très difficile de combler ce fossé à l’avenir

“Je ne vois pas comment ils peuvent le faire.”

Les personnalités du palais qui ont un aperçu personnel du lien autrefois fort entre le prince Charles et Harry partagent l’inquiétude de M. Quinn.

JUSTIN: L’interview de Meghan Markle et du prince Harry a laissé le prince Charles “ coupable ” déchiré par la réponse

Grant Harrold, ancien majordome de Charles, William et Harry a déclaré au documentaire de Channel 5: «Le mal est fait.

«Et cela me rend triste parce que la relation que je connaissais était une relation aimante, attentionnée et amusante.

“Je ne pourrai plus jamais être comme ça.”

La relation du prince Charles avec son fils le duc de Sussex a été sous les projecteurs à la suite du commentaire extraordinaire du prince Harry à l’acteur américain Dax Shepard sur son podcast Armchair Expert.

Au cours de la conversation, le duc de Sussex a semblé critiquer le style parental de son père.

M. Shepard demande au prince s’il essayait activement de protéger son fils Archie de ses propres expériences en grandissant, ce à quoi le duc a répondu: «Ouais … La vie ne consiste-t-elle pas à briser le cycle?

Harry continua: “Il n’y a pas de blâme. Mais certainement en ce qui concerne la parentalité si j’ai ressenti une sorte de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que peut-être mon père ou mes parents avaient souffert.”

«Je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre.

NE MANQUEZ PAS

«En tant que parents, nous devrions faire de notre mieux pour dire, vous savez ce qui m’est arrivé, je vais m’assurer que cela ne vous arrivera pas.

Le commentateur royal Robert Jobson s’est rendu sur Twitter pour critiquer Harry pour les commentaires faits dans le podcast.

M. Jobson a écrit: “Donc, le prince Haz a non seulement jeté son père sous le bus, mais aussi la reine et le défunt grand-père pour leur style parental. Pardonnez-moi, mais il est papa depuis combien de temps?”

“Peut-être devrait-il écrire un livre sur la façon de parent correctement en s’appuyant sur sa richesse d’expérience? Pour la” charité “bien sûr.