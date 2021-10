Le prince Harry a mis en garde contre le nouveau livre “ne faites pas subir cela à la famille” | Royale | Nouvelles

Le journaliste royal de TalkRADIO, Rupert Bell, estime que le duc de Sussex ne devrait pas poursuivre ses projets de mémoire qui promettent de raconter une histoire “précise et entièrement véridique” de la vie du prince, car cela entraînera une nouvelle division dans sa famille et éclipsera le monument de la reine. année. M. Bell a souligné qu’il existe d’autres moyens de gérer ses sentiments envers la famille et que ce n’est pas la bonne voie à suivre.

M. Bell a déclaré: “Je pense juste qu’il est triste qu’il veuille traîner sa famille dans la boue, ça ne fait pas plaisir!

« S’il est aussi loyal qu’il en parle dans ce documentaire sur le prince Philip, envers l’institution, alors ce n’est pas ce qu’il devrait faire !

Le journaliste royal a poursuivi en affirmant que la loyauté dont parle Harry est sapée étant donné la publication de ses mémoires la même année, la reine célèbre une “occasion mémorable” avec son jubilé de platine.

Il a fustigé: «En Amérique, il se peut qu’il circule et qu’il soit condamné à gauche, à droite et au centre, comme nous l’avons vu à New York et à chaque flatterie aux pieds de Meghan et Harry, eh bien, continuez!

JUST IN Queen aborde la «période d’essai» alors qu’elle ouvre Holyrood sans Philip dans un premier temps historique

“Mais s’il veut de l’intimité, ne forcez pas votre famille à vivre ça.”

Le journaliste a poursuivi en expliquant que certains aspects de la famille royale n’avaient “pas eu bonne presse” ces dernières semaines, faisant référence au procès en cours du prince Andrew impliquant l’accusatrice Virgnia Giuffre. Andrew nie toutes les allégations de Mme Giuffre.

M. Bell a continué à se demander pourquoi Harry « ressent le besoin de le faire » alors qu’il a déclaré qu’un mémoire révélateur arrivait à un mauvais moment pour la famille.

LIRE LA SUITE Mariage royal : la cérémonie « ressemble à une reconstitution historique »

Il a suggéré : « S’il veut continuer et se frayer un chemin avec la famille, ne faites pas de livres ! Mais maintenant que vous vous êtes séparé de la famille, pourquoi ne peut-il pas simplement partir tranquille ! »

Le journaliste de talkRADIO a souligné comment, malgré les demandes d’Harry de maîtriser le livre, le duc de Sussex s’est finalement retrouvé coincé dans un réseau de contrats avec des entreprises qui en voudront en avoir pour leur argent.

M. Bell a noté: “Malheureusement, il a conclu ces énormes accords commerciaux et les personnes avec qui il a conclu des accords veulent quelque chose qui se vendra parce qu’ils ne sont pas bon marché!”

Il a conclu en disant que le prince était maintenant pris entre “le diable et la mer d’un bleu profond”, suggérant à quel point “malheureusement, il semble qu’il soit pris sur la route du diable contre la famille royale”.

A NE PAS MANQUER

Le duc de Sussex doit publier un mémoire intime de sa vie, qu’il a juré d’être « exact et entièrement véridique » et partagera le « récit définitif » de ses « expériences, aventures, pertes et leçons de vie » – le livre sortira fin 2022.

Le prince a déclaré qu’il était “excité que les gens lisent un récit de première main de ma vie”.

Cela survient alors que le duc de Sussex aurait travaillé sur les mémoires depuis près d’un an et abordera des domaines de sa vie qu’il souhaite réadresser au public.

Il fera équipe avec le nègre JR Moehringer pour écrire le livre et dit que les bénéfices seront reversés à une œuvre caritative.