Le prince Harry a mis en garde contre une tâche «difficile» dans la guérison de la rupture avec le prince Charles par l’auteur | Royal | Nouvelles

Les relations du duc de Sussex avec son père sont devenues de plus en plus tendues au cours des derniers mois. Harry a choqué les fans royaux en mars quand il a admis publiquement à Oprah Winfrey qu’il s’était «senti déçu» par le prince de Galles. Il a révélé à l’animateur légendaire du chat américain que “beaucoup de mal” s’était produit et que son père aurait dû comprendre ce qu’il traversait.

La semaine dernière, Harry a semblé critiquer les compétences parentales de Charles lors d’une interview de 90 minutes avec Dax Shepard pour le podcast American Expert.

Il a dit à M. Shepard que son père l’avait traité «comme il avait été traité» et qu’il voulait «briser le cycle» de «la douleur et la souffrance».

Le fossé toujours croissant entre le père et le fils a conduit certains commentateurs royaux à suggérer que les deux pourraient ne jamais se réconcilier.

Apparaissant dans le documentaire télévisé «Charles & Harry: père et fils divisés», l’auteur royal Tom Quinn a averti: «Il ne fait aucun doute que le fossé entre Harry et Charles s’est considérablement élargi.

«Je veux dire, je pense que s’ils ne font pas attention, il sera très difficile de combler ce fossé à l’avenir.

“Je ne vois pas comment ils peuvent le faire.”

“Vous regardez un père qui est profondément blessé par l’endroit où il trouve sa relation avec son fils”, a déclaré la source.

«Mais, après mûre réflexion, il se rend également compte que rien de bon ne viendra de prolonger le combat.

“Il sent qu’il est temps de guérir. Il est maintenant temps de réparer une relation brisée.”

Ils ont ajouté: “Le prince a un réel désir de renouer avec la relation étroite qu’il entretenait avec Harry depuis le plus longtemps.”