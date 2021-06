Le prince Harry a prédit de ramener Archie au Royaume-Uni lors de la visite de dévoilement de la statue | Royale | Nouvelles

Duncan Larcombe, auteur de Prince Harry: The Inside Story, ne doute pas que Harry reviendra pour l’événement prévu le 1er juillet, mais prédit également qu’il amènera son fils avec lui. Jusqu’à présent, le prince Harry n’a pas officiellement confirmé qu’il reviendrait pour l’événement et n’a pas précisé qui viendrait avec lui.

M. Larcombe a déclaré au magazine Closer : « D’après ce que j’ai entendu de sources royales fiables, Harry reviendra pour le dévoilement de la statue de sa mère.

« On pense qu’il a l’intention de rester à Frogmore [his former home with Meghan], et il devra évidemment se mettre en quarantaine.

“Mais il ne sera pas seul – il y a de fortes raisons de croire qu’Archie sera avec lui.”

Les tensions sont vives depuis les allégations du prince Harry et de Meghan Markle contre le cabinet lors d’une interview avec Oprah Winfrey plus tôt cette année.

Cependant, M. Larcombe pense que ramener Archie peut aider à apaiser la fracture.

“Je pense que la venue d’Archie serait un excellent diffuseur de la situation”, a ajouté M. Larcombe.

“Et la décision de l’amener pourrait être le tout premier signe de culpabilité de Harry.

«Je pense qu’il croit toujours que ce que lui et Meghan ont fait était la bonne chose – mais ramener Archie serait une sorte de rameau d’olivier et un signe certain qu’il cherche à faire une trêve sur ce qui s’est passé récemment.

Il a ajouté: «Malgré tout, Harry veut que ses enfants aient une relation avec sa famille – en particulier la reine.

“Nous avons vu à quel point elle comptait pour lui quand lui et Meghan ont nommé leur fille Lilibet [the Queen’s family nickname].

« Et, à 95 ans, qui sait combien de temps il lui reste ? Ne serait-ce pas merveilleux si nous voyions Archie et la reine ensemble en juillet ? »