Le prince Harry à propos de la rivalité fraternelle entre lui et William : « C’était très jaloux » | Royale | Des nouvelles

Le prince Harry dévasté après son retrait d’Afghanistan

Il y a deux ans, le duc de Sussex et son épouse Meghan Markle ont quitté la famille royale et ont déménagé en Californie. Depuis la décision controversée, Harry et Meghan sont en désaccord avec la firme, qui s’est élargie par l’interview révélatrice de CBS des Sussex avec Oprah Winfrey en mars dernier. Parmi un certain nombre de réclamations formulées contre la famille royale, Harry, qui était autrefois extrêmement proche de William, a évoqué une « distance » dans la relation entre lui et son frère.

Il a déclaré: «La relation est l’espace pour le moment et le temps guérit toutes choses, espérons-le.

« Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir et j’ai une immense compassion pour cela.

« Nous avons vécu l’enfer ensemble, nous avons une expérience commune, mais nous étions sur des chemins différents. »

Le duc de Cambridge et le duc de Sussex sont restés très proches après le décès de leur mère, la princesse Diana, en 1997, survenu alors que les princes n’avaient respectivement que 15 et 12 ans.

Le prince Harry et le prince William s’enviaient les rôles (Image: .)

Harry et Meghan ont accordé une interview controversée à Oprah Winfrey (Image: CBS)

Cependant, même lorsque le couple était en bons termes, Harry a une fois admis que les deux frères enviaient les rôles de l’autre.

En 2013, Harry a déclaré que le prince William enviait son jeune frère qui pilotait des hélicoptères en première ligne.

S’exprimant sur le vol de retour au Royaume-Uni après une tournée de 20 semaines en Afghanistan, Harry a déclaré: « Je pense qu’il y a un peu de jalousie, pas seulement le fait que je puisse voler, mais évidemment, il adorerait être ici.

« Et pour être honnête avec vous, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas. »

Le prince Harry était copilote d’hélicoptères Apache (Image: .)

À l’époque, le prince Harry venait de terminer son deuxième déploiement en Afghanistan, où il était copilote d’hélicoptères Apache.

Il a poursuivi: « Son travail ici serait de piloter l’IRT [Immediate Response Team], ou quoi que ce soit, en faisant des missions Chinook. Tout comme nous personne ne sait qui est dans le cockpit.

« Oui, on vous tire dessus, mais si les gars qui font le même travail que nous se font tirer dessus au sol, je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal à ce qu’on nous tire dessus également.

« Les gens à la maison auront des problèmes avec ça, mais nous ne sommes pas spéciaux. Les gars là-bas sont, aussi simples que cela.

William a travaillé comme pilote de la Force de recherche et de sauvetage sur des hélicoptères Sea King (Image: .)

William a travaillé comme pilote de la Force de recherche et de sauvetage sur des hélicoptères Sea King à l’époque, avant de s’engager dans des fonctions royales à temps plein.

Basé à RAF Valley dans le nord du Pays de Galles, le futur roi a commandé des missions pour aider les alpinistes dans le besoin et les navires sinistrés dans la région.

Harry a révélé qu’il y avait de l’envie des deux côtés, car le prince aspirait au travail confortable et à la famille de William.

Il a dit : « Avant de venir ici, j’étais très jaloux de mon frère.

Harry et William ont eu une relation très étroite en grandissant (Image: .)

« C’est un vol opérationnel de retour à la maison. Vous obtenez tout le luxe du vol opérationnel ‒ la fierté, comme vous l’appelez ‒ et la récompense de sauver la vie des gens, ce qui est exactement ce que nous essayons de faire également.

«Et à la maison, il rentre chez lui avec sa femme et son chien, alors qu’ici nous ne le faisons pas.

« Nous sommes coincés à jouer à PlayStation dans une tente pleine d’hommes. »

Harry a depuis décrit son séjour de 10 ans dans l’armée comme le « moment le plus heureux de sa vie » tout en s’exprimant sur le documentaire AppleTV + « The Me You Can’t See », car il a été traité normalement.

Il a expliqué : « Je dois porter le même uniforme que tout le monde. Je devais suivre la même formation que tout le monde.

« Il n’y avait pas de traitement spécial à cause de qui j’étais. »