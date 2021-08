Le prince Harry a pu passer des «moments précieux» avec la reine en avril .

Loin de moi l’idée de conseiller le duc et la duchesse de Sussex. Ils ont honnêtement fait mieux que je ne le pensais. Ces derniers mois cependant, j’ai un reproche, et c’est spécifiquement avec Harry : il est tellement catégorique que lui et sa grand-mère ont une excellente relation, malgré toutes les preuves du contraire. Maintenant, ne vous méprenez pas – je crois que la reine aime beaucoup Harry et je pense que Harry est probablement l’un de ses favoris, sinon LE favori. Mais seigneur, la reine et ses courtisans ont vraiment fait le plus pour dénigrer, insulter et marginaliser le prince roux et sa femme. Nous ne savons pas dans quelle mesure les “Men in Grey” font leurs machinations dans les coulisses, mais j’ai l’impression que la reine a joué un rôle dans certaines des grandes et terribles décisions. Rappelez-vous que la couronne d’Harry n’a pas été autorisée à être placée au cénotaphe le jour du Souvenir ? Rappelez-vous comment Buckingham Palace a signé la campagne « Meghan est une brute » de Kensington Palace ? Rappelez-vous comment les courtisans de BP ont couru pour dire à tout le monde qu’Harry n’avait jamais demandé la permission de la reine pour nommer son enfant «Lilibet»? Rappelez-vous comment la reine n’a pas fait de conneries quand une femme enceinte était harcelée jusqu’à ce qu’elle devienne suicidaire ? Oui.

Pourtant, Meghan et Harry ont beaucoup fait pour souligner que leurs plus gros problèmes concernent l’institution, pas la reine (peu importe que la reine dirige l’institution depuis près de 70 ans). Des “sources” proches de Harry et Meghan ont déclaré à Omid Scobie et Carolyn Durand qu’Harry et sa grand-mère avaient passé du temps en tête-à-tête ensemble en avril, lorsque Harry s’était envolé pour le Royaume-Uni pour les funérailles de Philip.

Malgré les bouleversements des 18 derniers mois, le prince Harry a toujours entretenu une relation étroite et respectueuse avec sa grand-mère, la reine Elizabeth. Et selon le nouvel épilogue de Finding Freedom, qui sera bientôt publié, les deux ont partagé une réunion «très spéciale» en avril, après avoir été séparés pendant plus d’un an au milieu de la pandémie. Le prince Harry est retourné au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip, retrouvant la reine, son frère le prince William et le reste de la famille royale. Meghan Markle, qui était très enceinte de la fille du couple Lilibet, a été avisée de ne pas voyager avec lui. Selon une source citée dans le nouvel épilogue d’Omid Scobie et Carolyn Durand, Harry a passé le plus clair de son temps après les funérailles avec la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank, qui sont des amis proches de lui et de Meghan. Mais les funérailles ont également permis à Harry de “passer des moments précieux” avec la reine. “Se voir après une si longue séparation, la plus longue période pendant laquelle il n’avait pas vu la reine, était très spécial”, a déclaré une source à Scobie et Durand. “Malgré tout ce qui s’est passé, il a le plus grand amour et le plus grand respect pour elle. Sa vie de devoir et de service est l’une des nombreuses façons dont elle l’a inspiré à servir également. »

[From Town & Country]

Cela me fait juste penser à la façon dont la reine était probablement la femme la plus importante de sa vie après la mort de sa mère et avant qu’il ne rencontre Meghan. Harry était le petit-fils effronté, charismatique et affectueux et je n’ai aucun doute que la reine préfère Harry à presque n’importe quelle autre relation. Mais encore une fois… L’angle mort d’Harry est qu’il ne voit la reine que comme sa grand-mère, et non comme le chef d’une institution raciste, colonialiste, sexiste, régressive qui refuse de changer. Soupir.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, WENN.