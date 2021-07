Le prince Harry a réagi en un seul mot au dévoilement de la statue de la princesse Diana | Royale | Nouvelles

in

Le prince Harry a montré son approbation de la nouvelle statue de la princesse Diana avec sa réaction verbale au dévoilement. Selon le lecteur labiale Jeremy Freeman, qui s’est entretenu avec le Daily Star, le prince semble s’être exclamé « Wow ! N’est-ce pas incroyable ?’ après la révélation de la statue au palais de Kensington. Rejoints par le prince William, les deux frères ont eu “des émotions fortes” ce jour-là mais “en raison de leurs différences”, les ont exprimés de différentes manières.

Jeremy Freeman a également déclaré qu’il croyait que le prince William avait dit: “Quelle révélation. D’accord. D’accord.” après avoir retiré le drap de la statue.

À cela, le prince Harry a répété: “Incroyable” et a déclaré: “C’est spectaculaire”.

Les retrouvailles des deux fils de Diana ont été très scrutées en raison de leurs retombées publiques à la suite de l’annonce du Megxit de Harry et de l’interview ultérieure d’Oprah.

La psychothérapeute et experte en langage corporel Toni Coleman a déclaré: “Je pense que les deux ont eu des émotions fortes qui étaient affichées dans ces images.”

“Cependant, en raison de leurs différences, ils les expriment si différemment.”

“Je pense que leur déclaration a exprimé ce que les deux ressentent et, avec cette statue et la célébration de leur mère, les aidera à exprimer enfin une partie de ce long chagrin et de cette tristesse refoulés.”

Les deux frères ont commandé la statue en 2017, pour honorer ce qui aurait été le 60e anniversaire de leur mère.

Le prince Harry et le prince William ont souvent parlé de leur engagement à préserver l’héritage de leur mère, et Harry est rentré de Californie spécialement pour l’occasion.

La statue a été conçue par le célèbre sculpteur britannique Ian Rank-Broadley, qui a déjà conçu l’image de la reine sur toutes les pièces de monnaie britanniques.

Il a été dévoilé dans le Sunken Garden du palais de Kensington, qui a été choisi spécifiquement car il était connu pour être l’endroit préféré de Diana au palais.

Sous la statue de bronze, il y a une inscription du poème “La mesure d’un homme”, qui a été lu lors du service commémoratif de Diana en 2007.

Dans une déclaration commune, les frères ont déclaré: “Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère, des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies. ”

Lors de la petite cérémonie, ils ont été rejoints par les trois frères et sœurs de Diana; le comte Spencer, Lady Jane Fellowes et Lady Sarah McCorquodale.

Les relations entre le prince Harry et le prince William sont tendues depuis que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté la famille royale en janvier 2020.

Lors de l’interview révélatrice du couple avec Oprah Winfrey en mars, Harry a décrit sa relation avec William comme “l’espace” et a déclaré qu’ils étaient “sur des chemins différents”.

Cependant, les deux frères ont mis de côté leurs différences pour honorer l’héritage de leur mère.

La princesse Diana est décédée en 1997 à l’âge de 36 ans des suites d’un accident de voiture à Paris.