Le prince Harry a reçu un avertissement de “dernière goutte” concernant ses mémoires – Une source royale craint la “fin de la route” | Royale | Nouvelles

in

Le prince a fait trembler le menton, après avoir largué sa dernière bombe sur la famille royale sans méfiance. Les membres royaux ont peut-être été pardonnés de penser que le pire était derrière eux, après les récentes interviews controversées de Harry et Meghan aux États-Unis. Lors de deux apparitions avec Oprah Winfrey et une sur le podcast Armchair Expert de Dax Shepard, le duc a fait des commentaires perçus comme dénigrant la réputation du cabinet.

Tout au long de l’épreuve, la reine s’est efforcée de souligner que le duc et la duchesse de Sussex restent des “membres très aimés” de la famille royale.

Cependant, un initié du palais a laissé entendre qu’Harry pourrait aller trop loin et brûler les ponts avec sa famille proche.

“Bien que les choses aient été très difficiles, il y avait un petit mais durable espoir que suffisamment de temps se serait écoulé pour que les choses guérissent”, a déclaré la source au Daily Mail.

“Mais le sentiment intérieur [now] est que ce livre sera la goutte d’eau.

“La suggestion qu’il pourrait même être revu avec sa famille à l’avenir semble de plus en plus invraisemblable.

“Beaucoup de gens soupçonnent que c’est la fin de la route.”

L’annonce de Harry aurait provoqué un “chaos” et un “tsunami de peur” dans les cercles royaux, alors que les membres de la famille se préparent à nouveau à des révélations potentiellement plus dommageables.

Le duc de Sussex a promis aux lecteurs un “récit de première main de ma vie qui est exact et totalement véridique”.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons », a-t-il déclaré.

Harry a ajouté: “Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”