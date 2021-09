Le prince Harry a reçu un cadeau inhabituel de sa défunte mère, la princesse Diana, à l’âge de 30 ans | Royale | Nouvelles

in

Avant sa mort en août 1997, la princesse Diana a rédigé son testament qui stipulait qu’un article spécial devrait être remis à ses fils en cas de décès. Selon certaines informations, la princesse Diana souhaitait que la majorité de son État soit confiée à une fiducie qu’elle souhaitait que ses fils aient à 25 ans.

Cependant, la sœur et la mère de Diana, co-exécuteurs testamentaires et fiduciaires, ont été autorisées à modifier certaines parties du testament après sa mort.

Après une modification, le testament indiquait plutôt que les princes recevraient leur part lorsqu’ils auraient tous deux atteint 30 ans au lieu de 25, contre la volonté de leur défunte mère.

Selon son testament, Diana a demandé que tous ses biens, y compris sa robe de mariée emblématique de «conte de fées», soient offerts à ses fils.

Sa robe de mariée a été offerte aux princes après une tournée mondiale en 2014, année où le prince Harry a atteint l’âge de 30 ans.

La robe a été conçue par David et Elizabeth Emanuel et est composée de milliers de perles et de couches de soie.

M. Emanuel a déclaré en 2014 : « Cette robe a mérité sa garde. Il a fait le tour du monde de nombreuses fois. Je pense que plus de gens à l’étranger l’ont vu que les Britanniques.

“Ce qui est extraordinaire, c’est qu’après tant d’années, les gens en parlent encore.”

La robe de mariée de la princesse Diana est actuellement au palais de Kensington pour que le public puisse la voir.

“Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit toujours avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.”

Les gens ont réagi positivement sur Twitter à la statue de la princesse Diana.

Un utilisateur de Twitter a écrit: “Je l’aimais, elle était une bouffée d’air frais et de beauté dans la famille royale … ​​le premier royal que j’aie jamais vu câliner et câliner des enfants.”

Un autre a écrit : « Aimez-la et ce mémorial émouvant qui lui est dédié. »