Le prince Harry a refusé l’immunité diplomatique spéciale pour les funérailles de Philip au milieu des craintes de retour au Royaume-Uni | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a été photographié arrivant au Royaume-Uni avant les funérailles du prince Philip samedi. Le duc de Sussex a fait le voyage depuis les États-Unis après que le palais de Buckingham a annoncé la mort de son grand-père le 9 avril. Le podcast Royal Rota d’ITV a expliqué comment les défis auxquels Harry était toujours confronté.

L’hôte Chris Ship a déclaré aux auditeurs: “Harry devra faire tout le truc de la quarantaine.

“Nous pensions qu’il aurait pu s’en tirer avec une certaine immunité diplomatique.

«Mais je pense qu’il n’est pas à cause de tous les messages autour de ça.

“Ils ne veulent pas être vus comme recevant un traitement spécial.”

La co-animatrice Lizzie Robinson a ajouté: «Nous savons qu’il va s’aligner sur les protocoles COVID.

“On pourrait donc imaginer qu’il viendrait, ferait la quarantaine et le test pour être libéré à temps pour les funérailles.”

M. Ship a expliqué: «Si vous passez deux tests, un à l’arrivée et un le cinquième jour, et qu’ils sont tous les deux négatifs, vous êtes libéré de la quarantaine.

“Donc il devrait, tout va bien, être libéré pour les funérailles de samedi.”

“On se souviendra de lui comme de l’époux le plus ancien du monarque, un militaire décoré, un prince et un duc. Mais pour moi, comme beaucoup d’entre vous qui ont perdu un être cher ou un grand-parent à cause de la douleur de l’année écoulée, il était mon grand-père: maître du barbecue, légende des plaisanteries et effronté jusqu’à la fin.

«Il a été un rocher pour Sa Majesté la Reine avec un dévouement sans pareil, à ses côtés pendant 73 ans de mariage, et même si je pouvais continuer, je sais que pour le moment, il nous dirait à tous, bière à la main, ‘Oh allez-y!

«Alors, sur cette note, grand-père, merci pour votre service, votre dévouement envers Granny et pour toujours être vous-même. Vous nous manquerez cruellement, mais vous vous souviendrez toujours – de la nation et du monde.

“Meghan, Archie et moi (ainsi que votre future arrière-petite-fille) occuperont toujours une place spéciale pour vous dans nos cœurs.”