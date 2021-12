Le prince Harry a rejeté la tradition de Noël avec Meghan Markle : « Je trouve ce truc bizarre » | Royale | Des nouvelles

La carte de Noël du prince Harry et Meghan discutée par YouTuber

Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont marqué ce Noël en publiant la première photo de leur fille Lilibet Diana, six mois. Le cliché officiel, publié sur la carte de Noël du couple, présente également leur autre premier, Archie Harrison, deux. L’image a été prise par le photographe Alexi Lubomirski à l’été de cette année au domicile du couple. Le duc et la duchesse de Sussex, qui se sont retirés de leurs rôles royaux, ont accueilli Lilibet, leur deuxième enfant, plus tôt cette année.

La jeune famille a quitté le Royaume-Uni et vit maintenant dans le quartier étoilé de Montecito à Santa Barbara, en Californie.

Les Sussex n’ont pas révélé tous leurs projets de Noël cette année, mais ils devraient passer les vacances aux États-Unis.

Alors que le couple a montré son amour pour la période des fêtes ces dernières semaines, Harry aurait déjà rejeté une tradition de Noël avec Meghan.

Il y a cinq ans, le couple a été aperçu en train de faire des emplettes de sapin de Noël quelques semaines seulement après la révélation de leur relation par le Sunday Express.

Meghan et Harry se sont vu offrir du gui par Ollie Wilkinson, un membre du personnel de la boutique Pines and Needles à Battersea Park, selon BBC News.

Le prince Harry a rejeté la tradition de Noël avec Meghan Markle : « Je trouve ce truc bizarre » (Image : GETTY)

Meghan et Harry: ont quitté les rôles royaux (Image: GETTY)

Il a dit : « J’ai dit ‘aimeriez-vous ce gui’ et elle [Meghan] a dit « oui, ce serait génial ».

« Il a ensuite pressé l’une des baies dessus et s’est dit ‘Je trouve ce truc bizarre’, puis elle s’est dit ‘Oh, j’aime vraiment ça’.

« Puis il est parti avec l’arbre sur son épaule, lui tenant la main, et elle tenait dans son autre main un bouquet de gui. »

Le couple aurait déboursé 65 £ pour un sapin Nordmann de 6 pieds du magasin du sud de Londres.

Meghan était encore la petite amie de Harry à l’époque et était célèbre aux États-Unis comme l’une des stars du drame juridique « Suits ».

Lilibet : Carte de Noël de Meghan et Harry (Image : Photo d’Alexi Lubomirski, Copyright détenu par le Duc et la Duchesse de Sussex © 2021)

Le couple se serait tenu la main lors de leur sortie de Noël, l’une des premières après qu’Harry ait confirmé leur relation en novembre 2016.

Un autre membre du personnel, Zaqia Crawford, qui, comme Meghan, vient des États-Unis, s’est également rappelé avoir rencontré le couple au magasin Battersea.

Elle a déclaré : « Ils sont venus acheter un arbre, ils regardaient des arbres et je suis allé les aider à cueillir l’arbre.

« Ils savaient exactement quel arbre ils voulaient – ​​ce n’était pas vraiment un long processus.

« Ils étaient vraiment sympathiques, vraiment gentils… Je ne savais pas du tout que c’était eux. »

Gui : Shopper tenant une plante festive (Image : GETTY)

Depuis qu’ils ont quitté leurs rôles royaux, Meghan et Harry ont poursuivi leur travail caritatif et humanitaire.

Le couple en a parlé dans sa carte de Noël, annonçant avoir fait un don à plusieurs groupes.

Ils ont écrit : « Cette année 2021, nous avons accueilli notre fille, Lilibet, dans le monde.

« Archie a fait de nous une ‘maman’ et un ‘papa’, et Lili a fait de nous une famille.

Chronologie: De la relation de Meghan et Harry (Image: EXPRESS)

« Alors que nous attendons avec impatience 2022, nous avons fait des dons en votre nom à plusieurs organisations qui honorent et protègent les familles. »

Les organisations comprenaient Team Rubicon, une organisation caritative qui utilise l’expérience des anciens combattants militaires dans les situations d’urgence et a aidé à réinstaller les réfugiés d’Afghanistan.

Meghan et Harry ont signé en ajoutant : « Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une nouvelle année prospère, de notre famille à la vôtre ! Comme toujours, Harry, Meghan, Archie et Lili.