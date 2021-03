Le prince Harry a remis un deuxième emploi dans la lutte contre les fausses nouvelles ⋆ .

par Victoria Friedman, Breitbart:

Le prince Harry a été nommé membre de la Commission sur les troubles de l’information par un groupe de réflexion américain, où il travaillera pour lutter contre les fausses informations.

Le duc de Sussex, décrit par l’Aspen Institute comme un «humanitaire, vétéran militaire, défenseur du bien-être mental et environnementaliste», a annoncé qu’il relèverait le défi de contrer «l’avalanche de désinformation» en ligne, qui, selon lui, était devenue un «problème humanitaire».

Harry a déclaré mercredi dans un communiqué publié par The Guardian: « L’expérience du monde numérique d’aujourd’hui nous a inondés d’une avalanche de désinformation, affectant notre capacité en tant qu’individus et sociétés à penser clairement et à comprendre vraiment le monde dans lequel nous vivons. »

«Je suis convaincu qu’il s’agit d’un problème humanitaire et en tant que tel, il exige une réponse multipartite de la part des groupes de défense, des membres des médias, des chercheurs universitaires et des dirigeants du gouvernement et de la société civile», a ajouté le mari de Meghan.

C’est le deuxième rôle que le prince, ancien membre actif de la famille royale britannique, a confirmé avoir pris ces derniers jours.

Plus tôt cette semaine, il a été révélé qu’Harry avait assumé le rôle de «directeur de l’impact» dans une start-up de San Francisco qui vend des services de coaching d’employés aux entreprises.

Le directeur général de BetterUp, Alexi Robichaux, a nié que son entreprise ait pris le prince comme coup publicitaire.

