Le prince Harry a «retrouvé» la princesse Eugénie avant les funérailles du prince Philip | Royal | Nouvelles

La princesse Eugénie serait le premier membre de la famille royale à voir Harry plus d’un an après que les Sussex se soient retirés de la famille royale et aient déménagé aux États-Unis.

De retour au Royaume-Uni dimanche, Harry est allé vivre dans son ancienne résidence Frogmore Cottage où résident actuellement son cousin et mari Jack Brooksbank, affirme Page Six.

Leur rapport disait: “Le prince Harry a retrouvé sa cousine la princesse Eugénie après être rentré au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip.”

Les Sussex ont offert le chalet quand Eugénie et son mari, Jack Brooksbank, ont découvert qu’ils attendaient.

Harry et Meghan ont vécu dans le chalet pendant moins de six mois avant de déménager à l’étranger.

Harry est actuellement en quarantaine après son vol depuis les États-Unis et doit rester à Frogmore Cottage jusqu’à vendredi au plus tôt.

Il sera autorisé à assister aux funérailles de son grand-père «pour des raisons de compassion» après cinq jours au lieu de 10 s’il fournit un test de coronavirus négatif dans le cadre du programme gouvernemental «Test to Release».

Le prince Harry pourrait également avoir une première rencontre avec le fils de son cousin, August, né en février.

Après la mort du prince Philip vendredi dernier, Harry aurait parlé à son père, le prince Charles, et à ses cousins ​​la princesse Beatrice et Eugénie.

Une source a déclaré au Daily Mirror: “Il a dit qu’il voulait être avec tout le monde et qu’il prenait déjà des dispositions pour rentrer à la maison.”

Meghan Markle n’assiste pas aux funérailles du duc d’Édimbourg sur les conseils des médecins de ne pas voler.

Les funérailles du prince Philip ont lieu ce samedi à la chapelle St George de Windsor à 15 heures.