Le prince Harry a révélé une douleur durable à la suite des funérailles de Diana «Chose terrible» | Royal | Nouvelles

Le duc de Sussex a un jour révélé à un journaliste qu’il nourrissait une profonde douleur à cause de la décision pour lui et son frère aîné, le prince William, de marcher derrière le cercueil de leur mère bien-aimée Diana. Les funérailles de la princesse de Galles ont été un moment sismique pour le prince Harry et son frère aîné, car le couple a été contraint de conclure un accord avec une terrible perte alors qu’il était aux yeux du public en tant que membres centraux de la famille royale.

La biographe royale Angela Levin a déclaré à Channel 5 ‘Charles & Harry: Father and Son Divided’: “Je suis allée au palais de Kensington pour une interview avec le prince Harry.

«Nous faisions une conversation polie et il s’est soudainement arrêté et est devenu très silencieux.

«Et puis il a dit: ‘C’était la chose la plus terrible de faire marcher William et moi derrière le cercueil de notre mère, cela n’aurait pas dû être autorisé.’

“Cela est allé dans le monde entier parce qu’il n’en avait pas vraiment parlé avant.”

Elle a ajouté: “En regardant en arrière sur cette terrible et tragique journée, il avait absolument raison.”

La révélation intervient alors que le documentaire explore la relation entre le prince Charles et son plus jeune fils à la suite des révélations publiques de Harry concernant la famille royale.

L’auteur royal Tom Quinn a déclaré aux producteurs de l’émission: “Il ne fait aucun doute que le fossé entre Harry et Charles s’est considérablement élargi.

«Je veux dire, je pense que s’ils ne font pas attention, il sera très difficile de combler ce fossé à l’avenir

“Je ne vois pas comment ils peuvent le faire.”

Les personnalités du palais qui ont un aperçu personnel du lien autrefois fort entre le prince Charles et Harry partagent l’inquiétude de M. Quinn.

Grant Harrold, ancien majordome de Charles, William et Harry a déclaré au documentaire de Channel 5: «Le mal est fait.

«Et cela me rend triste parce que la relation que je connaissais était une relation aimante, attentionnée et amusante.

“Je ne pourrai plus jamais être comme ça.”

La relation du prince Charles avec son fils le duc de Sussex a été sous les projecteurs à la suite des commentaires extraordinaires du prince Harry à l’acteur américain Dax Shepard sur son podcast Armchair Expert.

Au cours de la conversation, le duc de Sussex a semblé critiquer le style parental de son père.

Harry a dit: “Il n’y a pas de blâme. Mais certainement en ce qui concerne la parentalité si j’ai ressenti une sorte de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que peut-être mon père ou mes parents avaient souffert.”

«Je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre.