Le prince Harry a snobé les conseils de Meghan Markle en faveur de Diana lors du dévoilement de la statue | Royale | Nouvelles

Le prince Harry, 36 ans, de retour au Royaume-Uni, a dévoilé ce week-end un hommage approprié à la princesse Diana. Lors de la cérémonie, le duc de Cambridge et le duc de Sussex ont fait marche arrière et formaient un duo attachant avec William en tête et Harry faisant rire les invités. Le commentateur royal Richard Eden a affirmé que Harry avait abandonné son costume gris, qu’il portait constamment depuis sa rencontre avec Meghan Markle, pour porter de la marine pour soutenir sa famille.

S’adressant à Palace Confidential sur Mail +, M. Eden a déclaré: “Une chose que personne n’a vraiment comprise est le niveau de coordination entre les frères.

“Vous avez peut-être remarqué qu’ils portaient tous les deux des costumes bleu marine et Harry est resté collé à son costume gris depuis qu’il a rencontré Meghan.

“Je pense qu’elle a suggéré ‘tu as l’air bien en gris’ et il l’a toujours porté mais à cette occasion il portait du bleu marine.

“C’était le costume préféré de Diana pour un homme, c’était bleu marine.

“Si vous regardez le prince Charles à ses funérailles, il ne portait pas de noir, il portait un costume bleu marine et c’est parce que Diana l’aimait mieux en bleu marine.

« Il y avait certainement une signification à cela, je pense. »

Le duc de Cambridge et le duc de Sussex ont fait un “très bon spectacle” malgré leur rupture, a déclaré un auteur royal.

Les frères sont apparus ensemble lors du dévoilement d’une nouvelle statue de Diana, princesse de Galles, décrite comme « époustouflante » par Penny Junor.

“Je m’attendais à voir une sorte de lèvres serrées et des muscles de la mâchoire que nous avons vus au service du Commonwealth à l’abbaye de Westminster avant le départ de Harry et Meghan.

“Ils semblaient être raisonnablement détendus les uns avec les autres. Ils n’étaient pas dans les bras l’un de l’autre, ce n’était pas très susceptible et il n’y avait peut-être pas les plaisanteries habituelles d’autrefois.

“Mais si vous n’aviez pas su qu’il y avait un problème sérieux entre eux deux, vous ne l’auriez pas nécessairement compris.”

Harry a accusé la famille royale de racisme dans une interview avec Oprah Winfrey et Meghan a déclaré que la duchesse de Cambridge l’avait fait pleurer avant son mariage.