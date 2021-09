Le prince Harry a snobé les demandes du prince Philip d’obtenir une invitation pour Fergie | Royale | Nouvelles

in

Les commentateurs royaux ont qualifié la décision d’inclure Sarah Ferguson dans la cérémonie de “surprenante”, car la duchesse d’York était “en marge” de la famille. S’adressant au documentaire de Channel 5 “Fergie & Meghan: Inconvenient Royals”, Julie Montagu, la vicomtesse Hinchingbrooke a déclaré qu’il y avait “des informations selon lesquelles le prince Phillip ne voulait pas de Fergie au mariage du prince Harry et de Meghan Markle”, en raison de tensions entre elle et le cabinet après une série de scandales suite à son divorce avec le prince Andrew.

Le duc d’Édimbourg et Fergie ont été impliqués dans l’une des querelles les plus amères de la firme, bien qu’elle aurait été sa belle-fille préférée dans les premières années de son mariage avec le prince Andrew.

Bien que le duc et la duchesse d’York soient divorcés depuis plus de deux décennies, ils sont toujours restés proches et ont depuis vécu ensemble ou l’un près de l’autre.

Tout au long des moments tumultueux, Fergie a toujours entretenu des relations avec certains membres de la famille, et lorsque Meghan Markle l’a rejoint, il a été rapporté qu’elle se tournait vers Fergie pour obtenir des conseils et du réconfort.

Mme Montague affirme que lorsque le prince Philip a exigé que Fergie ne reçoive pas d’invitation au grand jour: “Harry est intervenu et a dit:” c’est ce que je veux. “

“‘C’est aussi ce que veut ma fiancée. Elle s’est liée avec Fergie et elle la veut là-bas.’

En 2011, le prince William a pris la décision de ne pas inviter Fergie à son mariage avec Kate Middleton, désormais duchesse de Cambridge.

Après le mariage du prince Harry et de Meghan Markle, la duchesse d’York a déclaré qu’elle était “honorée” et “reconnaissante” d’avoir été invitée au mariage.

Elle a ajouté que ce jour-là, elle n’arrêtait pas de penser à Diana dans son cœur.

Cependant, il a également été dit que le duc d’Édimbourg pensait que leurs plans étaient “naïfs”.

Fergie ne faisait pas partie des 30 personnes en deuil aux funérailles du prince Philip, mais elle s’est plutôt occupée de son petit-fils August, dans la loge royale.

Bien que la relation de Fergie avec Philip se soit détériorée, il y a un royal qu’elle aurait gardé de son côté.

La duchesse d’York a déjà parlé de sa relation avec la reine, affirmant qu’elle était “plus une mère” pour elle que sa propre mère.

Le mois dernier, Fergie a été aperçue en train de se diriger vers le domaine Queen’s Balmoral dans les Highlands écossais, laissant entendre qu’elle avait peut-être retrouvé le chemin du retour dans le giron royal.

Fergie a récemment qualifié Sa Majesté de “son plus grand mentor”.

Malgré leur divorce en 1996, le duc et la duchesse d’York ont ​​maintenu une relation amicale et étroite, coparentant leurs filles, la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

Lors du premier verrouillage au Royaume-Uni, le couple a vécu sur le terrain de Windsor et a passé du temps avec leur plus jeune fille et son mari, Jack Brooksbank.