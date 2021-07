Le prince Harry a-t-il parlé de ses mémoires aux Royals?

Le prince Harry vient d’annoncer qu’il écrivait un mémoire occasionnel sur sa vie, et il y a eu des spéculations quant à savoir s’il avait ou non informé la famille royale de ses plans à l’avance. Réponse : il l’a fait !

Un porte-parole du duc de Sussex a déclaré à Entertainment Tonight que Harry – comme l’a dit le média – « a récemment eu une conversation privée avec sa famille à propos du livre », bien qu’il « ne soit pas censé obtenir l’autorisation pour un projet comme celui-ci de la part du Palais.”

Cela dit, les membres de la famille royale ne seraient pas enthousiasmés par les plans de Harry. Apparemment, le prince William et le prince Charles seraient spécifiquement “nerveux” à propos des mémoires, tandis qu’une source a déclaré au Mirror “Il y a maintenant un tsunami de peur parmi la famille royale à propos de ce qu’écrira Harry. Beaucoup espèrent qu’il pourra corriger certaines choses mais n’ont pas beaucoup d’espoir. »

Harry a publié une déclaration à propos de ses mémoires en conjonction avec son annonce, disant “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu. J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons. l’occasion de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique. “

J’ai littéralement hâte de le lire.

