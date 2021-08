Le prince Harry “a tracé des lignes de bataille” alors que la querelle de Charles s’approfondit: “Aucun cessez-le-feu n’est attendu” | Royale | Nouvelles

in

L’année dernière, le couple a pris la décision historique de laisser sa vie royale derrière lui et de s’installer de l’autre côté de l’étang dans le but de vivre une “vie financièrement indépendante” loin de la monarchie. Mais depuis, ils ont lancé une série d’allégations à l’encontre du Cabinet, notamment sur des sujets délicats comme la race et la santé mentale. Parmi les cibles de Harry figurait Charles, qui, selon le duc de Sussex, était “piégé” à l’intérieur de la famille royale en raison de son statut de monarque.

Il a également critiqué le style parental de son père et a fait valoir qu’il avait été “coupé” financièrement du cabinet immédiatement après que leur annonce de démission avait été rendue publique.

Cela a suscité une réponse du porte-parole du prince Charles, qui a déclaré, lors de la publication des comptes financiers de Clarence House pour l’année en juin, que les Sussex ont reçu une “somme substantielle” à leur sortie et qu’ils ont été financés jusqu’à l’été 2020 .

Et à la suite de ces allégations faites lors d’entretiens comme avec Oprah Winfrey sur CBS, la commentatrice Daniela Elser a déclaré qu’il semblait que la querelle entre le père et le fils ne montrait aucun signe de guérison.

Écrivant en mai pour le New Zealand Herald, Mme Elser a noté: “Si, après avoir subi les retombées de l’interview d’Oprah et avoir essentiellement fait la même chose, il semblerait que Harry n’ait aucune intention de reculer ou au moins de soutenir loin de ses positions concurrentielles actuelles.

“Tout cela nous laisse ici : les lignes de bataille ont été tracées et personne ne semble vouloir reculer. Il n’y aura pas de cessez-le-feu, de si tôt.

“Malheureusement, il est difficile de voir comment tout cela se termine bien pour les deux parties.”

En septembre de l’année dernière, le couple a signé deux contrats lucratifs avec les géants du streaming Netflix et Spotify, confirmant deux projets prêts à démarrer avec le premier.

Les deux projets Netflix incluent un de Meghan, qui produira une série animée intitulée Pearl.

JUST IN: Le prince Harry retournera au Royaume-Uni avec l’équipe de tournage – avec l’intention de rendre visite à la reine

Pendant ce temps, la contribution de Harry comprendra un documentaire sur les Jeux Invictus – la compétition sportive pour les anciens combattants et femmes blessés.

Mais comme l’accord a été signé il y a près d’un an, Mme Elser a fait valoir que Netflix pouvait s’attendre à un peu plus de son investissement de plus de 100 millions de livres sterling dans le couple.

Elle a ajouté: «Lorsque les Sussex commenceront à dévoiler leur liste de projets de télévision et de podcasting, ils auront une chance; c’est-à-dire une chance d’impressionner le public et de faire sa marque en termes de chiffres fumants ou d’applaudissements critiques.

«Lorsque la nouveauté et l’éclat de travailler avec les membres de la famille royale s’estomperont, s’ils n’ont pas de comptes de streaming ou une poignée de récompenses à montrer pour eux-mêmes, alors leurs contrats seront-ils renouvelés?

« Essentiellement, ils auront une brève fenêtre pour prouver qu’ils valent les centaines de millions que les géants de l’entreprise ont parié sur eux. Pas de pression maintenant ou quoi que ce soit.

« Le fait est que même les entreprises d’un milliard de dollars ne peuvent pas se permettre de continuer à verser des camions pleins d’argent dans deux entrepreneurs très, très célèbres s’ils ne s’avèrent pas être un bon investissement. »

Un examen similaire a été placé sur l’accord Spotify du couple par Eric Schiffer, président de Reputation Management Consultants.

Il a déclaré à Newsweek l’année dernière que l’accord serait “basé sur des facteurs de performance”, mais a admis que même si le contrat était “excellent pour eux”, il était “terrible” pour la monarchie “parce qu’ils choisissent de le vendre à des prix bradés”. .

Il conclut : « Je pense qu’ils profitent systématiquement du halo de la monarchie.

“Si Harry n’était pas impliqué, personne ne s’en soucierait, si elle n’avait pas les liens royaux.

“Il y a cette guerre imprudente contre cette marque historique immaculée qui représente le peuple anglais depuis des siècles.”