Le prince Harry a usurpé l’identité de la reine dans un documentaire sincère | Royale | Nouvelles

Commandé à l’origine pour marquer le 100e anniversaire du duc d’Édimbourg, un documentaire exclusif de la BBC désormais dédié au défunt prince Philip montrera ses enfants et petits-enfants se remémorant de bons souvenirs. Les interviews ont été filmées avant et après la mort du prince Philip en avril et ont été menées séparément, l’hommage du prince Harry étant filmé aux États-Unis où il vit.

Prévu pour être diffusé le mercredi 22 septembre à 21h sur BBC One, le documentaire a été gâché par quelques chanceux qui l’ont regardé avant sa diffusion.

À l’écran, alors que le prince Harry se voit présenter plusieurs images de l’époque de son grand-père en tant que pilote, il se souvient de la passion du duc pour les avions.

Un intérêt que le prince Philip, Harry, William mais aussi George, Charlotte et Louis partagent désormais tous ensemble.

Une section du documentaire montre Harry scannant les carnets de vol de Philip lors d’une tournée royale de 1983 qui l’a conduit à Genève, Nairobi, Jakarta et Delhi.

Harry a déclaré: “Il faisait tout le vol lui-même, ou certainement des morceaux.”

“Quand vous prenez l’avion, vous n’obtenez pas un laissez-passer facile simplement pour être le duc d’Édimbourg.”

« Vous devez vraiment vous mettre au travail et prouver votre habileté. »

“Mais il a également eu le privilège incroyable de prendre les commandes et de piloter des avions partout dans le monde.”

“Ils étaient tous les deux le couple le plus adorable.”

“Pour moi, connaissant son insolence et sachant que derrière ce que le monde voit, il y a deux individus qui étaient très amoureux et tous les deux, depuis leur plus jeune âge, ont consacré leur vie au service… c’est un lien incroyable entre deux personnes.”

Le programme comportera des entretiens avec une variété de membres de la famille royale, dont Harry et William.

Mais les caméras ont également eu accès au palais de Buckingham pour rencontrer le personnel de longue date du duc et pour capturer son étude, son bureau privé et sa bibliothèque tels qu’ils étaient au cours de ses sept décennies de service public.

“Avec un accès spécial à la collection privée de films cinématographiques de la reine, ce film est un portrait inégalé d’un homme avec une place unique dans l’histoire royale – par ceux qui le connaissaient le mieux”, a déclaré la BBC dans un communiqué.