Le prince Harry a utilisé certains objets pour la première fois lorsqu’il a rejoint l’armée – « Jamais utilisé auparavant ! » | Royale | Nouvelles

Selon la biographie de Robert Lacey, Battle of Brothers, le prince aimait vivre « comme tout le monde ». L’auteur royal a écrit : « Cet été 2005 a vu le perpétuel ‘rechange’ se rendre à l’Académie royale militaire pour commencer sa formation d’officier.

«À l’arrivée, avec tous les autres cadets, Harry avait la tête complètement rasée et s’était vu attribuer une pièce pas beaucoup plus grande ou différente de celle d’une cellule de prison.

« On lui a donné son propre fer et sa propre planche à repasser, qu’il n’avait jamais utilisés auparavant – et il a admis plus tard que Sandhurst était la première fois de sa vie qu’il brandissait une brosse de toilettes. »

Après trois ans de formation, il s’est qualifié en tant que commandant d’hélicoptère Apache en 2013 et a servi comme mitrailleur copilote lors d’une tournée de cinq mois au Moyen-Orient.

Le prince Harry a parlé de son époque, il a déclaré : « Je n’étais pas un prince. J’étais juste Harry.

Bien qu’il s’agisse de sa deuxième tournée, il a dû passer la majeure partie de son temps dans la base gérée par les Britanniques, ce qui l’a laissé incroyablement frustré, selon le livre d’Angela Levin, « Harry: Conversations with the Prince ».

Il a déclaré à la presse : « Je déteste ça, être coincé ici.

« Je préférerais de loin être avec les gars dans un PB [patrol base].

« Le dernier emploi était, pour moi personnellement, meilleur. »

Selon le Sun, les postes du prince Harry en tant que capitaine général des Royal Marines, commandant honoraire de l’air de la RAF Honington et commodore en chef, petits navires et plongée lui ont été retirés lorsqu’il a quitté la famille royale, en attendant la révision.