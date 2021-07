Le prince Harry accusé d’avoir défié William – ” Marre d’être le remplaçant de l’héritier ” | Royale | Nouvelles

La biographe royale Angela Levin a déclaré que le prince Harry créait une nouvelle “façon californienne” d’être un royal et de faire le bien. Mais ce faisant, il pourrait être en concurrence avec ses plus proches parents, a-t-elle averti.

Apparaissant sur The Andrew Pierce Show, Mme Levin a déclaré: “Je pense que tout cela en établissant des lois fait partie de sa détermination à être un royal mais d’une manière très différente, une manière californienne, où il est la personne qui va continuer Diana travailler plus que quiconque.

“J’ai été assez choqué quand il a dit:” il y a une grande partie de Diana en moi et elle pensait que le monde serait changé par la jeunesse, et elle aimait la jeunesse, et Meghan et moi faisons exactement cela.

“Je me suis dit ‘Attendez, il fait le discours qui place William en deuxième position’.”

Les frères ont présenté un spectacle uni jeudi lorsqu’ils sont apparus détendus les uns avec les autres lors du dévoilement très attendu de la statue de leur mère dans le Sunken Garden du palais de Kensington.

Ils ont également choisi de publier une déclaration commune plutôt que de prononcer deux discours différents – une décision appréciée par Mme Levin.

Cependant, elle a déclaré “qu’il s’est passé tellement de choses” à l’approche de l’événement privé car, selon elle, le duc de Sussex en “avait marre d’être le remplaçant de l’héritier”.

L’auteur a ajouté: “Il est en compétition avec son frère et son père pour être le meilleur royal et plus comme Diana.”

Néanmoins, Mme Levin a concédé que les frères « se sont comportés de manière si impeccable » lors de leur première réunion publique depuis le 17 avril, lorsqu’ils ont assisté aux funérailles du prince Philip.

Harry a parlé de Diana et de tout ce qu’il a pris d’elle dans la série documentaire qu’il a coproduite, The Me You Can’t See.

Parlant de ses difficultés à la fin de la vingtaine pour accepter son rôle dans le cabinet, le duc de Sussex a déclaré: “Vers la fin de la vingtaine, je commençais à poser des questions sur” Dois-je vraiment être ici? “.

“Et c’est à ce moment-là que j’ai soudainement commencé à dire:” Vous ne pouvez pas continuer à vous cacher de ça “.

“Les membres de la famille ont dit” jouez simplement au jeu et votre vie sera plus facile “.

“Mais j’ai beaucoup de ma mère en moi.

“J’ai l’impression d’être en dehors du système mais je suis toujours coincé là-bas.

“La seule façon de se libérer et de s’évader est de dire la vérité.”

Quelques jours seulement avant de dévoiler la statue de la princesse Diana avec son frère William, le prince Harry a également évoqué l’héritage de la princesse de Galles dans un discours rendant hommage aux récipiendaires du Diana Award 2021.

Comme l’a noté Mme Levin, le duc de Sussex a déclaré croire que les jeunes ont le pouvoir de changer le monde, tout comme sa mère l’a fait.

Il a déclaré: “Plus tard cette semaine, mon frère et moi reconnaissons ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, et elle serait si fière de vous tous pour vivre une vie authentique avec un but et de la compassion pour les autres.

“Notre mère croyait que les jeunes ont le pouvoir de changer le monde.

“Elle croyait en ta force, parce qu’elle la voyait jour après jour.

“Et sur les visages de jeunes exactement comme vous, elle a été témoin d’un enthousiasme et d’une passion sans limites, et moi aussi, je vois transparaître ces mêmes valeurs.”

Mentionnant Meghan, Harry a ajouté: “Meghan et moi croyons fondamentalement que notre monde est à l’aube du changement – un vrai changement – pour le bien de tous.”

Harry est parti pour les États-Unis le lendemain du dévoilement de la statue de Diana.

Mais il aurait maintenant l’intention de revenir dans quelques semaines pour assister à “une célébration plus étendue de la statue”, selon une source qui s’est entretenue avec le Sun.