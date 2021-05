Le prince Harry accusé d’avoir éclipsé Kate et William avec la dernière attaque contre la famille royale | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a discuté avec l’acteur américain Dax Shepard sur son podcast Armchair Expert cette semaine, où le royal a discuté de son éducation et a semblé critiquer son père, le prince Charles. Son entretien de 90 minutes a coïncidé avec la Semaine de sensibilisation à la santé mentale, qui a vu le duc et la duchesse de Cambridge assister à un engagement royal pour marquer l’événement. Le croisement aurait laissé les initiés du Palace déçus, car les commentaires de Harry “ont usurpé” la visite de Kate et William.

Jeudi, Kate et William ont visité la Way Youth Zone à Wolverhampton pour marquer la Semaine de sensibilisation à la santé mentale.

Les fiançailles ont vu le couple se joindre à des sports et activités de plein air avec des enfants du centre et rencontrer plusieurs des animaux de compagnie de thérapie.

Mais la couverture médiatique de la visite aurait été réduite, en raison des commentaires du duc de Sussex.

Un initié royal a déclaré que le chevauchement de la visite royale et la sortie du podcast n’étaient pas une surprise – car ce n’est pas la première fois que Meghan et Harry éclipsent la famille royale.

Une source royale a déclaré au Times: «C’était une si belle journée pour les Cambridges.

«C’est dommage qu’il ait été usurpé par ce qu’Harry avait à dire.

«Personne n’est plus choqué. C’est plus: «Nous y revoilà».

«Mais il faut lui dire que ces griefs doivent être exprimés dans l’intimité de votre propre maison.

“Il n’y a pas de blâme. Mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une sorte de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être souffert, je vais m’assurer de briser cela cycle pour que je ne le transmette pas.

«Il y a beaucoup de douleurs et de souffrances génétiques qui se transmettent de toute façon.

«En tant que parents, nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour dire: ‘Vous savez quoi, cela m’est arrivé, je vais m’assurer que cela ne vous arrivera pas’.»

Les commentaires sont une fouille claire sur son père, le prince Charles, et sur la façon dont il a été élevé.

Mais en plus de critiquer le prince de Galles, Harry a également semblé attaquer les compétences parentales de la reine et du prince Philip.

Les commentaires faits pendant le podcast ont reçu une réponse largement négative, les experts royaux critiquant le duc pour avoir à nouveau censuré publiquement la famille royale.

Mais certains commentateurs ont défendu Harry pour avoir parlé si franchement de sa santé mentale et de sa thérapie.

Ce n’est pas la première fois qu’Harry est accusé d’avoir mis en scène d’autres membres de la famille royale.

Le 23 mars, anniversaire de la princesse Eugénie, il a été révélé que le duc avait un emploi dans une entreprise de la Silicon Valley.

De plus, en octobre 2018, Meghan et Harry auraient informé la famille royale qu’ils attendaient leur premier enfant au mariage d’Eugénie.

Cette année, l’interview des Sussex avec Oprah Winfrey a été diffusée aux États-Unis le jour du Commonwealth – un jour où la reine s’est adressée à la nation.