Le prince Harry accusé d’avoir «envahi la vie privée de la famille royale» – Le prince William est parti «attristé» | Royal | Nouvelles

La décision du prince Harry de parler publiquement de la parentalité du prince Charles et de sa propre éducation aurait bouleversé le prince William. Une source royale a affirmé que le duc de Cambridge partageait certaines des critiques de Harry concernant leur éducation.

Cependant, il “ne comprendrait même jamais un seul instant” parler de ces questions en public, ont-ils ajouté.

La source royale a déclaré au chroniqueur de MailOnline Dan Wootton: «Le prince William est, bien sûr, attristé par les récents développements en raison de la façon dont le prince Harry met une douleur si profondément personnelle dans le domaine public, envahissant toute la vie privée de la famille.

«Il est juste de dire que, même maintenant, William a des conversations privées sur la relation avec son père, qui a été tendue dans le passé.

«Il y a eu beaucoup de mal après la mort de sa mère et les deux frères ont parfois trouvé l’engagement de leur père dans son travail difficile à comprendre.

«Tout comme Harry, William a appris des leçons de son éducation et s’assure qu’il fait passer le temps de sa famille avant tout autre engagement.

«Mais William pense également que le développement et la croissance continus de sa relation avec son père sont essentiels pour l’avenir de la monarchie.

«Ils ont maintenant beaucoup de respect mutuel et il ne comprendrait même pas un seul instant de parler publiquement comme Harry l’a fait la semaine dernière.

Ces remarques résonnent avec une analyse de la relation entre Charles et William faite l’année dernière par la commentatrice royale Camilla Tominey.

Mme Tominey a déclaré à l’époque que le prince William avait pardonné au prince Charles les “erreurs du passé”.

Elle a écrit dans le Daily Telegraph: “La chaleur qui vibre si manifestement entre père et fils semble signifier une mise au repos des fantômes de l’enfance de William et de toute douleur qu’il a ressentie envers son père après avoir été témoin des retombées traumatisantes de ses parents. séparation en tant que garçon de 10 ans.

“Maintenant père de trois enfants à la fin de la trentaine, avec Charles jouant volontiers le rôle de grand-père adoré, on a le sentiment que William ne lui a pas seulement pardonné les erreurs du passé, mais a également pris conscience du fait que son père a eu autant d’influence positive que Diana, feu la princesse de Galles. “

Le prince Harry a frappé la famille royale dans un épisode du podcast Armchair dirigé par l’acteur hollywoodien Dax Shepard.

Au cours de l’épisode de 90 minutes publié la semaine dernière, le duc de Sussex a parlé de ses sentiments à l’égard des fonctions royales alors qu’il était au début de la vingtaine.

Il a également parlé de son approche de la santé mentale, de l’impact de la mort de la princesse Diana sur lui et de la façon dont la thérapie l’a aidé à surmonter sa réticence initiale à assumer le poste royal.

Le duc a également partagé les détails de sa réunion secrète dans un supermarché de Londres avec Meghan.

Et il a comparé la vie dans la famille royale à “un mélange entre The Truman Show et être dans un zoo”.

De plus, il a parlé de sa propre parentalité et de la façon dont il essaie de «briser le cycle» de la douleur tout en élevant ses enfants.

Il a dit: «Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit.

«Mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une certaine forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour que je ne le transmettez pas, fondamentalement.

“C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent.”

Le duc a également déclaré que les parents devraient essayer d’arrêter ce transfert.

Il a ensuite ajouté: “J’ai commencé à le reconstituer et à aller ‘bien, alors c’est là qu’il est allé à l’école, c’est ce qui s’est passé, je le sais à propos de sa vie, je sais aussi que c’est lié à ses parents, donc ça veut dire qu’il est m’a traité de la façon dont il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants? ‘”